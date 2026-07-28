В Харькове из-за вражеского удара по многоэтажке восемь человек получили острую реакцию на стресс
Киев • УНН
В результате вражеского удара по многоэтажному дому в Новобаварском районе Харькова восемь человек получили острую реакцию на стресс. Медики оказывают пострадавшим помощь, пожар ликвидирован.
В Харькове в результате удара по многоэтажному дому в Новобаварском районе восемь человек получили острую реакцию на стресс. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
У 8 человек медики диагностировали острую реакцию на стресс в результате "прилета" по многоэтажке в Новобаварском районе Харькова. Всем оказывается помощь
Подразделения ГСЧС оперативно локализовали пожар.
Спасатели в очередной раз призывают никогда не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах во время воздушных тревог.
Напомним
Российская армия атаковала беспилотником пятиэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. В результате удара пострадали пятеро человек, вспыхнула кровля.