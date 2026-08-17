Испания спасла останки королей XI века на фоне угрозы лесного пожара - показано видео
Киев • УНН
Останки трёх королей Арагона перевезли в музей Уэски из-за угрозы пожаров. Монастырь пока не пострадал, но эвакуация продолжается.
В Испании показали, как перевозили останки испанских королей XI века на фоне того, как бушующие лесные пожары в стране угрожали монастырю, где они хранятся, сообщает The Independent, пишет УНН.
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Останки первых трех королей средневекового Арагонского королевства перевезли в провинциальный музей Уэски, расположенный в 80 км к югу от монастыря в горах.
Они останутся там до улучшения условий, заявил вице-президент северо-восточного региона Мар Вакеро.
На видео, опубликованном испанским военным подразделением по чрезвычайным ситуациям, видно, как члены команды выносят ящики с останками из монастыря и загружают их в транспортные средства для перевозки. По состоянию на пятницу, 14 августа, монастырь остался невредимым от пламени лесного пожара, охватившего более 16 000 гектаров.
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