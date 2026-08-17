Испания спасла останки королей XI века на фоне угрозы лесного пожара - показано видео

$44.710.0151.710.15
ukenru
Эксклюзив
13:18 • 7992 просмотра
ДТП в Киеве устроили «смотрящий» за Лукьяновским СИЗО Островский и директор департамента развития футбола УАФ ГороднюкVideo
12:51 • 9962 просмотра
Катастрофа Су-24М на Хмельниччине: специалисты расшифровали бортовой самописец, причиной повреждения самолёта могла стать птица
12:21 • 15510 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие
Эксклюзив
11:06 • 21546 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
09:35 • 16735 просмотра
Два цеха уничтожены, четыре повреждены - Генштаб подтвердил результаты поражения на комбинате российского ВПКPhoto
Эксклюзив
09:18 • 15736 просмотра
Как подготовить ребёнка к школе: психолог назвала навыки, более важные, чем чтение и счёт
08:45 • 15572 просмотра
Выпало более 800 мм дождя: Южную Корею накрыли смертоносные наводнения и оползниPhotoVideo
17 августа, 06:18 • 21568 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: повреждено иностранное судно, 4 пострадавших
17 августа, 05:27 • 24088 просмотра
ЕС готовит крупнейший пакет санкций против россии - Каллас
17 августа, 04:33 • 20580 просмотра
Вспышка Эболы в Конго официально стала самой смертоносной, превысив прошлый показатель в 2299 жертв
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.6м/с
45%
743мм
Популярные новости
В США начался долгожданный суд по делу об убийстве Тупака ШакураPhoto17 августа, 04:48 • 3800 просмотра
В Польше напали на двоих украинских детей из-за украинского языка, нападавших разыскивают - консульство17 августа, 06:13 • 14039 просмотра
В храме в Индии произошла давка, есть погибшиеVideo17 августа, 06:28 • 5206 просмотра
Сеул ответил на решение Трампа сократить военные учения17 августа, 07:39 • 6738 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 20766 просмотра
публикации
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие12:21 • 15507 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
11:06 • 21541 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 70933 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 69344 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 119961 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Владимир Зеленский
Музыкант
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Иран
Испания
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 20945 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 35624 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 34616 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 63885 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 100726 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Бильд
Сухой Су-24
Фокс Ньюс
Социальная сеть

Испания спасла останки королей XI века на фоне угрозы лесного пожара - показано видео

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Останки трёх королей Арагона перевезли в музей Уэски из-за угрозы пожаров. Монастырь пока не пострадал, но эвакуация продолжается.

Испания спасла останки королей XI века на фоне угрозы лесного пожара - показано видео

В Испании показали, как перевозили останки испанских королей XI века на фоне того, как бушующие лесные пожары в стране угрожали монастырю, где они хранятся, сообщает The Independent, пишет УНН.

Подробности

Останки первых трех королей средневекового Арагонского королевства перевезли в провинциальный музей Уэски, расположенный в 80 км к югу от монастыря в горах.

Они останутся там до улучшения условий, заявил вице-президент северо-восточного региона Мар Вакеро.

На видео, опубликованном испанским военным подразделением по чрезвычайным ситуациям, видно, как члены команды выносят ящики с останками из монастыря и загружают их в транспортные средства для перевозки. По состоянию на пятницу, 14 августа, монастырь остался невредимым от пламени лесного пожара, охватившего более 16 000 гектаров.

Масштабные пожары охватили Грецию и Бельгию: сотни людей эвакуированы, есть погибшие17.08.26, 10:48 • 3518 просмотров

Юлия Шрамко

КультураНовости МираПогода и окружающая среда
Эвакуация
Пожары
Испания