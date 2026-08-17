Масштабные пожары охватили Грецию и Бельгию: сотни людей эвакуированы, есть погибшие

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На греческом острове Саламина недалеко от Афин погибли два человека, сотни пришлось эвакуировать. А в Бельгии тем временем пожар в природном заповеднике Высокие Фены стал крупнейшим в современной истории страны, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press и Reuters.

Спасатели в двух странах продолжают борьбу с масштабными природными пожарами.

Детали

На греческом острове Саламина, расположенном к западу от Афин неподалёку от порта Пирей, масштабный пожар вспыхнул 16 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся и приблизился к жилым районам.

В результате пожара уже погибли два человека. Пожилую супружескую пару обнаружили возле дома неподалёку от района, где произошло возгорание. По меньшей мере пять человек доставили в местную клинику. Также известно о повреждённых и уничтоженных жилых домах.

Береговая охрана эвакуировала более 500 человек, в том числе морем из прибрежных районов острова. На Саламину также направили дополнительные суда, которые могут быть задействованы в случае необходимости дальнейшей эвакуации. К борьбе с огнём привлекли около 260 спасателей. В тушении также участвуют добровольцы, муниципальная техника и пожарная авиация. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают.

Бельгия столкнулась с крупнейшим лесным пожаром за всю историю наблюдений

Тем временем сложная ситуация сохраняется в Бельгии. Пожар в природном заповеднике Высокие Фены на востоке страны, неподалёку от границы с Германией, охватил около 3 тысяч гектаров. Он стал крупнейшим лесным пожаром в современной истории Бельгии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2011 году, когда огонь уничтожил около 1,4 тысячи гектаров.

Из-за угрозы распространения пламени из опасных районов эвакуировали около 600 жителей и туристов. В борьбе с пожаром задействованы более 250 пожарных и других спасателей. Бельгийским службам помогают специалисты из Германии, а также авиация Нидерландов и Швеции. В операции задействовали бельгийских военнослужащих и местных фермеров с техникой.

Тушение осложняет особенность местности. Значительную часть Высоких Фенов составляют торфяники, где огонь может распространяться в высушенной почве и снова вспыхивать на участках, которые на поверхности уже кажутся потушенными.

Особое беспокойство вызывает восточный фронт пожара, который движется в направлении Германии. В немецком районе Моншау жителей отдельных населённых пунктов призвали покинуть дома из-за сильного задымления.

Контекст

Пожары в Бельгии и Греции стали частью масштабной волны природных пожаров в Европе летом 2026 года. Очаги возгорания также фиксировали во Франции, Германии, Хорватии, Великобритании, Испании и Португалии.

Одними из главных факторов, которые осложняют ситуацию, остаются длительные периоды жары, нехватка осадков и высушенная растительность.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS), по состоянию на 22 июля с начала 2026 года в Европейском союзе выгорело около 254,4 тысячи гектаров территорий. Было зафиксировано 1254 крупных пожара — более чем вдвое больше среднегодового многолетнего показателя для этого периода.