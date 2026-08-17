Бельгия столкнулась с крупнейшим лесным пожаром за всю историю наблюдений

В Бельгии бушует крупнейший за всю современную историю наблюдений лесной пожар, который с пятницы охватил около 3000 гектаров природного заповедника Хай-Фенс близ границы с Германией. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Более 250 пожарных и спасателей работали всю ночь, пытаясь сдержать распространение огня. Власти заявляют, что пожар остается неконтролируемым, а жителей двух деревень уже эвакуировали.

Бельгия обратилась за помощью к европейским партнерам, поскольку для борьбы с огнем в значительной степени необходима авиация. В воскресенье к тушению привлекли вертолеты федеральной полиции Бельгии и самолеты из Нидерландов.

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После активации Бельгией Механизма гражданской защиты ЕС ожидается прибытие дополнительных вертолетов из Чехии и Швеции. Германия и Норвегия также рассматривают возможность предоставить воздушную поддержку.

Спасибо нашим европейским партнерам за помощь, которую они оказывают - написал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Огонь распространяется по территории с торфяниками и сосновыми лесами в Высоких Фенах. Этот регион уже подвергался масштабным пожарам в 1911 году во время продолжительного периода жары и засухи.

В настоящее время сообщений об уничтоженных домах нет, однако власти продолжают эвакуацию жителей из опасных районов. Пожар стал крупнейшим в Бельгии со времен масштабного стихийного бедствия 1911 года.

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