Бельгия столкнулась с крупнейшим лесным пожаром за всю историю наблюдений

$44.7051.55
ukenru
04:21 • 164 просмотра
В возрасте 36 лет умерла актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко
16 августа, 18:07 • 23059 просмотра
"Пожалуй, мой последний год в футболе" — Роналду сделал заявление о завершении карьеры
16 августа, 15:22 • 27818 просмотра
В Одессе сняли мешки с песком с памятника Дюку де РишельёPhotoVideo
16 августа, 14:39 • 40303 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?
16 августа, 14:09 • 20580 просмотра
Украинка Онофрийчук завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 45043 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
16 августа, 12:10 • 25860 просмотра
Зеленский не внес представление на министров обороны и иностранных дел - нардеп
16 августа, 10:48 • 29150 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода, производящего топливо для «Смерчей» и «Торнадо»
Эксклюзив
16 августа, 10:08 • 22812 просмотра
Коридор затмений набирает силу: почему 20–23 августа могут стать поворотными днями
Эксклюзив
16 августа, 08:57 • 19425 просмотра
Адаптация первоклассников к школе: детский психолог объяснила, как справляться с трудностями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3м/с
53%
743мм
Популярные новости
Кушнер встретился с лидером ХАМАС по вопросу дорожной карты Газы, следующая встреча — с Нетаньяху16 августа, 18:24 • 5674 просмотра
Стрельба в парке Кентукки: один человек погиб, четверо ранены, среди них двое детей16 августа, 18:39 • 4394 просмотра
Прах Коновальца временно перезахоронят на военном мемориальном кладбище, а позднее — в пантеоне16 августа, 18:51 • 5162 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году23:00 • 10183 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома01:05 • 4456 просмотра
публикации
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 40305 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 45045 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 98012 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 80666 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 72850 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Барт Де Вевер
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома01:05 • 4660 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году23:00 • 10281 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 51513 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 88666 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 83494 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Instagram
Facebook

Бельгия столкнулась с крупнейшим лесным пожаром за всю историю наблюдений

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

В Бельгии бушует крупнейший лесной пожар за всю историю наблюдений, охвативший 3000 гектаров заповедника Хай-Фенс. Власти эвакуировали жителей двух деревень, а ЕС направил авиацию на помощь.

Бельгия столкнулась с крупнейшим лесным пожаром за всю историю наблюдений

В Бельгии бушует крупнейший за всю современную историю наблюдений лесной пожар, который с пятницы охватил около 3000 гектаров природного заповедника Хай-Фенс близ границы с Германией. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Более 250 пожарных и спасателей работали всю ночь, пытаясь сдержать распространение огня. Власти заявляют, что пожар остается неконтролируемым, а жителей двух деревень уже эвакуировали.

Бельгия обратилась за помощью к европейским партнерам, поскольку для борьбы с огнем в значительной степени необходима авиация. В воскресенье к тушению привлекли вертолеты федеральной полиции Бельгии и самолеты из Нидерландов.

Европа направляет авиацию на помощь Бельгии

После активации Бельгией Механизма гражданской защиты ЕС ожидается прибытие дополнительных вертолетов из Чехии и Швеции. Германия и Норвегия также рассматривают возможность предоставить воздушную поддержку.

Спасибо нашим европейским партнерам за помощь, которую они оказывают

- написал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Огонь распространяется по территории с торфяниками и сосновыми лесами в Высоких Фенах. Этот регион уже подвергался масштабным пожарам в 1911 году во время продолжительного периода жары и засухи.

В настоящее время сообщений об уничтоженных домах нет, однако власти продолжают эвакуацию жителей из опасных районов. Пожар стал крупнейшим в Бельгии со времен масштабного стихийного бедствия 1911 года.

Во Франции задержали почти 500 человек по подозрению в поджогах15.08.26, 21:40 • 4390 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Эвакуация
Пожары
Барт Де Вевер
Швеция
Бельгия
Норвегия
Чешская Республика
Германия
Нидерланды