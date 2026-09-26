Как учебным заведениям работать во время отключений электричества — в МОН дали рекомендации

Министерство образования и науки подготовило рекомендации для учреждений образования разных уровней на случай отключений электроэнергии и других кризисных ситуаций. Об этом сообщает МОН Украины, пишет УНН.

МОН предлагает учреждениям образования обеспечить резервное питание и запасы необходимых ресурсов, в частности генераторы и топливо, питьевую и техническую воду, а также продукты длительного хранения. В первую очередь необходимым оборудованием рекомендуют обеспечить учреждения с круглосуточным пребыванием участников образовательного процесса, специальные учреждения и учреждения, отнесенные к критической инфраструктуре.

Также учреждениям советуют провести внеплановые проверки укрытий, чтобы оценить их готовность принимать людей при отсутствии электроснабжения в течение 48 часов, и обеспечить готовность пунктов несокрушимости.

Отдельно МОН рекомендует провести разъяснительную работу с работниками и участниками образовательного процесса относительно поведения при низких температурах, предотвращения переохлаждения и обморожений, оказания домедицинской помощи и действий во время воздушной тревоги в условиях отсутствия электроэнергии.

Учреждения дошкольного образования

Для детских садов в рекомендациях предусмотрено, что решение о продолжении, сокращении или прекращении пребывания детей принимает руководитель учреждения с учетом фактических условий и безопасности. При этом должны оцениваться наличие электроэнергии или резервного питания, освещения, питьевой воды, санитарных условий, температурного режима, возможности безопасного питания, работы вентиляции, доступности укрытия и других систем жизнеобеспечения.

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В случае проблем с этими условиями детский сад может перейти на сокращенный режим, досрочно завершить пребывание детей, временно прекратить их прием или переместить воспитанников в другое безопасное помещение. При непосредственной угрозе жизни и здоровью предусмотрена эвакуация.

Если родители не могут сразу забрать ребенка после сообщения о досрочном завершении пребывания, он должен оставаться под надзором работников учреждения. Самостоятельно покидать детский сад ребенку не разрешается.

Учреждения общего среднего образования

Для школ МОН предлагает использовать дистанционный и асинхронный форматы обучения, заранее подготовить печатные материалы и обеспечить учащимся доступ к образовательным платформам. Также учреждениям советуют рассмотреть возможность шестидневной учебной недели или работы в две смены, если этого потребуют условия.

Во время длительных воздушных тревог обучение может продолжаться в укрытиях, если они надлежащим образом оборудованы. Среди предложенных вариантов — сокращение продолжительности уроков до 30 или 40 минут, ротационное обучение разных классов, работа в две смены и обустройство в укрытиях безопасных пространств для учащихся, которые обучаются дистанционно.

Для школ МОН также определило пять уровней реагирования в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии. При отключении до двух часов предлагается продолжать работу с локальными ограничениями. Если электроэнергии нет от двух до шести часов, возможны сокращенный режим работы и питание критических систем. При отключении от шести до 24 часов очная работа должна оставаться только в энергоустойчивых учреждениях, а на базе опорных учреждений могут создаваться образовательные хабы.

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В случае отсутствия электроэнергии от 24 до 72 часов предусмотрены образовательные хабы, смешанное и асинхронное обучение, а также организованный подвоз учащихся и педагогов в энергоустойчивые учреждения. Если обесточивание продолжается более 72 часов, предлагается вводить в действие территориальный план непрерывности образования и организовывать перемещение участников образовательного процесса.

МОН отдельно подчёркивает необходимость обеспечить учреждения образования запасами питьевой и технической воды, продуктами, в том числе длительного хранения, как минимум на 48 часов. Питание должно организовываться только при условии безопасного приготовления, хранения и выдачи еды. Если из-за отсутствия электроэнергии или воды невозможно приготовить горячие блюда, рекомендации допускают временное использование сухих пайков.

Учреждения профессионального и профессионального предвысшего образования

Для учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования также предусмотрено пять режимов работы — от зелёного до критического. Они предусматривают постепенную корректировку расписания, переход к дистанционному или асинхронному обучению, использование автономных помещений и партнёрских баз, а при длительных отключениях — организованное перемещение жильцов общежитий.

Учреждения высшего образования

Для учреждений высшего образования предложена аналогичная адаптивная система. При длительных отключениях университеты могут переходить на смешанное или асинхронное обучение, использовать автономные корпуса как коворкинги, корректировать графики сессий, практик и защит квалификационных работ.

В то же время в рекомендациях определены случаи, когда очное обучение должно быть прекращено независимо от продолжительности отключения. Это, в частности, непригодность или недоступность укрытия, отсутствие аварийного освещения путей эвакуации, критические нарушения санитарно-гигиенических норм, отсутствие связи с экстренными службами или возникновение угрозы аварии.

Дополнение

Для общежитий предусмотрены отдельные алгоритмы, поскольку они являются местами постоянного проживания. В случае длительных перебоев должны обеспечиваться тепло, питьевая вода, питание, санитарные условия, возможность заряжать устройства и безопасное пребывание жильцов. Если поддерживать надлежащие условия невозможно, предусматривается организованное перемещение людей в автономные общежития, резервные корпуса или на объекты партнёрских организаций.

МОН также рекомендует учреждениям образования определить основные и резервные каналы связи, заранее отработать алгоритмы действий во время кризисных ситуаций и обеспечивать психологическую поддержку участников образовательного процесса. Предложенные рекомендации учреждения должны адаптировать к собственным условиям и ситуации с безопасностью.

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