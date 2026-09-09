Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 году

Пятый учебный год с начала полномасштабной войны украинские школы начинают с вопросов безопасности, которые стали одним из главных условий организации очного обучения. Для родителей сейчас важно, соответствует ли укрытие установленным требованиям, сколько детей оно может одновременно принять, как организуется переход в безопасное место и что происходит с уроками во время затяжной воздушной тревоги.

Сколько школ 1 сентября оказались готовыми принять учеников на «традиционное» очное обучение и как прошла первая учебная неделя маленьких украинцев в условиях, когда рф постоянно атакует города дронами и ракетами, выясняло УНН.

В 2026 году система безопасности в сфере образования продолжает развиваться. Помимо традиционных объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, государство внедрило механизм создания в школах так называемых защищённых пространств. Это временное решение для учреждений, которые пока не имеют полноценного укрытия, но должны обеспечить физическую защиту детей и работников во время воздушной тревоги.

В Киеве 97% школ работают в смешанном формате: в КГГА рассказали об особенностях учебного года 2026/2027

Чтобы узнать, как прошла первая неделя нового учебного года для педагогов и учеников, УНН обратилось за информацией в Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА). Там в ответ на запрос сообщили, что в столичной сети учреждений общего среднего образования коммунальной собственности, состоящей из 412 школ, лицеев, школ-интернатов и т. д., учебный процесс с 1 сентября организовали в разных формах в зависимости от ситуации с безопасностью.

В смешанном формате начали работу 97% столичных школ, тогда как исключительно дистанционно работают лишь 3%.

«Это преимущественно учреждения, которые не имеют собственных укрытий и по разным причинам не могут обустроить их на своей территории», — пояснили в профильном Департаменте.

Всего, как удалось выяснить журналистам, в столичных учреждениях образования сейчас обучаются более 248 тысяч учеников. Большинство детей посещают занятия очно.

«В настоящее время в учреждениях общего среднего образования обучаются более 248 тысяч учеников, из которых более 45% учились очно в укрытиях (преимущественно ученики начальных классов), почти 30% — в смешанном формате, более 17% — дистанционно, ещё 8% — по индивидуальной форме», — подтвердила директор Департамента Елена Фиданян.

При этом в КГГА подчеркнули, что после первой недели учебного года столичные учреждения образования постепенно возвращают учеников к очному обучению с учётом ситуации с безопасностью.

Какие требования предъявляют к школьным укрытиям в 2026 году

Полноценные укрытия в учреждениях образования обустраивают в соответствии с требованиями законодательства в сфере гражданской защиты, в частности ДБН В.2.2-5:2023 «Защитные сооружения гражданской защиты» и требованиями МВД к содержанию и эксплуатации защитных сооружений. Государство продолжает финансировать строительство новых сооружений, а также реконструкцию и капитальный ремонт имеющихся помещений с возможностью их последующего использования в качестве противорадиационных укрытий, убежищ или сооружений двойного назначения. Так, в 2026 году на обустройство школьных укрытий в государственном и региональных бюджетах предусмотрели 5 млрд грн.

При этом необходимо понимать, что в Украине нет правила, согласно которому каждая школа автоматически должна иметь именно противорадиационное укрытие. Конкретный тип защитного сооружения зависит от объекта, его проекта и установленных нормативных требований.

Отдельно в 2026 году начали действовать правила, касающиеся защищённых пространств. Их можно обустраивать, в частности, в подвальных, цокольных или первых этажах. Такие помещения должны уменьшать воздействие ударной волны и обломков, иметь электроснабжение и искусственное освещение, находиться в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, иметь необходимые эвакуационные выходы и быть доступными для маломобильных групп населения.

В то же время защищённое пространство не приравнивается к полноценному защитному сооружению гражданской защиты и рассматривается как временное решение.

Отметим также, что требования к защитным сооружениям в учреждениях образования существенно эволюционировали. Если в начале полномасштабного вторжения большинство учреждений пользовалось простейшими укрытиями, то в 2026 году базовым стандартом стали полноценные противорадиационные укрытия (ПРУ) или специализированные подземные образовательные пространства, построенные в соответствии с обновлёнными строительными нормами.

Ключевые критерии, без которых комиссия ГСЧС не даёт разрешения на очное обучение:

толщина перекрытий, рассчитанная на прямую или осколочную нагрузку, наличие как минимум двух рассредоточенных эвакуационных выходов, герметичные двери;

наличие системы фильтровентиляции, способной очищать воздух в автономном режиме в случае химической или пылевой угрозы;

подключение генераторов или промышленных аккумуляторных систем с гарантированным резервом работы от 48 часов. Обязательное наличие стабильного интернет-соединения (Wi-Fi на базе спутниковых или оптоволоконных линий);

безбарьерный доступ (пандусы, подъёмники, специально оборудованные санитарные узлы, тактильная навигация для детей с особыми образовательными потребностями);

стационарные санузлы, запас питьевой и технической воды из расчёта как минимум на двое суток, базовые аптечки тактического и общего образца, герметичные контейнеры с сухими пайками.

Для школ также важна доступность укрытия. Хотя в отдельных случаях допускается использование объектов фонда защитных сооружений, расположенных за пределами школы, в частности на расстоянии до 500 метров от учреждения. Кроме того, большую роль играет вместимость того или иного укрытия. Речь идёт о возможности одновременно вместить всех педагогов и учащихся, которые посещают школу или лицей очно.

Если говорить об обеспеченности укрытиями столичных школ, то, по информации районных государственных администраций Киева, на сегодняшний день 95% учреждений образования оборудованы простейшими убежищами.

"В случае отсутствия простейшего укрытия учреждения образования используют укрытия соседних объектов хозяйствования, которые территориально приближены к ним и имеют укрытия с достаточным количеством мест", — подчеркнула в ответ на информационный запрос УНН директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Как организовано обучение во время воздушной тревоги

Организация уроков непосредственно зависит от технических возможностей конкретного укрытия. Применяют два основных подхода: полноценное продолжение уроков под землёй и адаптивный формат.

Алгоритм в школе должен быть определён заранее. В случае воздушной тревоги образовательный процесс прекращают, а дети и учителя организованно переходят в укрытие. МОН отдельно подчёркивает необходимость чёткого алгоритма действий и недопущения скопления людей во время массовых мероприятий.

Формат дальнейшей работы зависит от продолжительности тревоги, оборудования укрытия и решения конкретного учреждения. Если безопасное пространство позволяет продолжать образовательный процесс, учитель может работать с детьми непосредственно там. В других случаях время в убежище используют для повторения материала, самостоятельной работы, чтения, консультаций или других занятий, которые можно проводить в условиях ограниченного пространства.

В школах с частыми сигналами опасности и затяжными тревогами (на сегодняшний день это прифронтовые регионы и украинская столица) могут менять расписание, вводить смешанное обучение или "миксовать" очный и дистанционный форматы. В профильном министерстве отдельно подчёркивают, что форма организации образовательного процесса зависит от ситуации с безопасностью в конкретном населённом пункте.

В 2026 году это особенно важно из-за различий между общинами. Формат обучения определяют областная и Киевская городская военные администрации совместно с учредителями школ с учётом ситуации с безопасностью. Учебный год 2026/2027 продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.

Опыт школ в прифронтовых и тыловых регионах

Единого сценария для очного обучения в школах по всей стране до сих пор нет. Украинские общины классифицируются по уровню риска безопасности в системе образования, и этот показатель учитывается при принятии решений относительно организации обучения, создания укрытий и восстановления очного формата.

Прифронтовые регионы (Харьковщина, Запорожье, Днепропетровщина, Николаевщина)

Здесь время подлёта ракет, управляемых авиабомб (КАБ) или баллистических ракет измеряется минутами или даже десятками секунд. Поэтому здесь особое значение приобретают дистанционное и смешанное обучение, а также строительство новых защитных сооружений. Именно поэтому в прифронтовых городах появляются масштабные подземные образовательные пространства. Это автономные учебные городки на глубине от трёх до шести метров под землёй, рассчитанные на 500–1000 учащихся. Дети учатся в две смены, проводя весь учебный день в безопасном подземном пространстве без необходимости постоянно бегать по лестнице вверх-вниз. Остальные учреждения, где нет подземных фортификаций, продолжают работать исключительно или преимущественно в дистанционном формате.

Тыловые области (Центральная и Западная Украина)

В центральных и западных регионах тревоги чаще всего связаны со взлётом носителей ракет или атаками ударных дронов, что даёт значительно больше времени для организованного перехода в укрытие.

Здесь преобладает смешанная или полностью очная модель с плавающими сменами. Поскольку вместимость укрытия во многих старых школах меньше общего количества учащихся, школы вводят посменное обучение (неделя очно — неделя дистанционно) или распределение на первую и вторую смены. Основной акцент в тылу делается на психологической устойчивости: дети сталкиваются с прерыванием сна из-за продолжительных ночных тревог, поэтому школы часто корректируют время начала первого урока или снижают нагрузку на первых занятиях.

Однако и здесь расписание обучения могут корректировать из-за воздушных тревог, энергетических проблем или других обстоятельств военного времени. Например, в январе 2026 года МОН рекомендовало регионам определять формат обучения с учётом ситуации в энергосистеме и погодных условий.

Поэтому в одной школе учащиеся могут большую часть времени учиться очно, в другой — чередовать очные и дистанционные дни, а в третьей значительная часть обучения будет проходить онлайн.

Город Киев

В профильном Департаменте КГГА в ответ на запрос о том, как организовали первую неделю обучения для маленьких украинцев в столице, напомнили, что государство гарантирует учебным заведениям автономию. Руководитель учреждения осуществляет непосредственное управление и несёт личную ответственность за образовательную деятельность.

"Педагогический совет учебного заведения утверждает образовательную программу и самостоятельно принимает решения относительно структуры и продолжительности учебного года, режима работы, форм организации обучения, расписания учебной недели, продолжительности учебного дня, графика занятий и перемен", — подытожила директор Департамента.

Что дети должны знать о поведении в укрытии

Ребёнок должен знать, что делать после сигнала тревоги: прекратить занятие, выполнять указания педагогов, организованно двигаться по определённому маршруту и не возвращаться в класс за вещами.

Дисциплина и следование чётким алгоритмам во время воздушной тревоги в школах снижают риск паники и травматизма среди школьников. Родителям важно периодически проговаривать с ребёнком простые базовые правила:

мгновенная реакция: сигнал тревоги в школе — это команда без промедления взять личный рюкзак, выстроиться по указанию классного руководителя и двигаться по определённому маршруту;

маршрутная дисциплина: по лестнице нужно двигаться спокойно, без толкотни, держась за поручни. Все потоки заранее разделены, у каждого класса есть своё закреплённое место в подвале;

правила поведения внутри укрытия: не покидать свой класс и сектор без разрешения учителя, не трогать технические узлы, кабели или вентиляционные решётки;

уважение к чужому личному пространству: в шелтерах нельзя кричать, нужно уважать соседей, при необходимости пользоваться наушниками. Если стало плохо или страшно, — немедленно сказать об этом учителю или дежурному психологу.

МОН также используют учебные программы, посвящённые безопасной образовательной среде и действиям работников и детей в чрезвычайных ситуациях. В рамках такой подготовки педагоги должны отрабатывать алгоритмы реагирования на угрозы, а не ограничиваться разовым инструктажем в начале учебного года.

Родителям, в свою очередь, стоит заранее выяснить, где именно расположено школьное укрытие, сколько людей оно вмещает и каков порядок действий во время тревоги. Полезно также договориться с ребёнком о простом семейном алгоритме связи на случай, если мобильная сеть будет работать нестабильно.

Кроме того, собирая ребёнка в школу, стоит позаботиться о «тревожном рюкзаке», который всегда будет с ним. В таком рюкзаке должны быть:

бутылка чистой негазированной воды;

питательный нескоропортящийся перекус (энергетические или злаковые батончики, орехи, сухофрукты);

записка или бейдж с ФИО ребёнка, контактами родителей, адресом и группой крови, а также информацией об аллергии и (или) хронических заболеваниях;

назначенные врачом лекарства с чёткой инструкцией по приёму;

заряженный пауэрбанк с кабелем;

влажные и сухие салфетки.

Почему шелтер становится частью самой школы в 2026 году

Украинская школа в 2026 году всё больше проектируется с учётом военных рисков. Государственные программы финансируют не только косметическое обустройство подвалов, но и строительство новых защитных сооружений, реконструкцию имеющихся помещений и создание условий для очного обучения.

В то же время безопасность не должна превращаться в формальность. Наличие таблички «Укрытие» на двери ещё не означает, что пространство готово принять сотни детей в реальной чрезвычайной ситуации. Важны его вместимость, состояние, доступность, освещение, вентиляция, эвакуационные маршруты и способность персонала действовать по чёткому плану.

Напомним

Ранее мы писали о том, что киевские школы постепенно возвращаются к очному обучению.