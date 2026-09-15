Джин Смарт установила исторический рекорд «Эмми», выиграв награду за каждый сезон «Хаков»
Киев • УНН
Джин Смарт в пятый раз выиграла «Эмми» за роль в «Хаках». Она стала первой актрисой, которая побеждала за каждый сезон одного сериала.
Американская актриса Джин Смарт в пятый раз получила премию "Эмми" за главную роль в комедийном сериале "Хаки" (Hacks) и установила историческое достижение. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Смарт победила в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" за роль стендап-комикессы Деборы Вэнс. В этом году вышел финальный сезон "Хаков".
Таким образом Смарт стала первой актрисой в истории "Эмми", которая побеждала в этой номинации за каждый сезон одного сериала.
5 побед за одну роль
Какое же это было путешествие!
Ближе всего к ее результату подошла Джулия Луи-Дрейфус, которая получала "Эмми" за лучшую женскую роль в комедии в 6 из 7 сезонов сериала "Вице-президент".
Еще одну награду вечера получила Кейт О'Флинн. Ее признали лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале за роль в "Бухте вдовы" (Widow's Bay).
78-ю церемонию вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе ведет звезда сериала "Закон и порядок: Специальный корпус" Маришка Харгитей. Победителей выбирают более 27 000 членов Телевизионной академии.
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