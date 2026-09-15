6-летняя дочь Блума выбрала татуировку из «Пиратов Карибского моря», даже не зная о роли отца

6-летняя дочь Орландо Блума и Кэти Перри Дейзи Дав во время отдыха неожиданно выбрала временную татуировку с «Пиратами Карибского моря», хотя никогда не видела фильмов франшизы. Об этом забавном совпадении актёр рассказал E! News во время кинофестиваля в Торонто, пишет УНН.

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По словам Блума, это произошло на ярмарке во Франции. Среди предложенных рисунков Дейзи самостоятельно выбрала изображение капитана Джека Воробья — героя Джонни Деппа из франшизы, в которой её отец сыграл Уилла Тёрнера.

Она никогда не видела этот фильм. Она ничего о нём не знает. Поэтому я ответил: «Хорошо» — рассказал 49-летний актёр.

Блум пока не спешит показывать «Пиратов»

Актёр признался, что ещё не решил, когда позволит 6-летней Дейзи посмотреть фильмы, которые сделали его всемирно известным.

Похожую ситуацию Блум уже переживал со своим старшим сыном Флинном от Миранды Керр. Когда мальчику было 6 лет, актёр неохотно позволил ему посмотреть первых «Пиратов Карибского моря», поскольку хотел как можно дольше сохранять для сына обычное восприятие отца вне его кинокарьеры.

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