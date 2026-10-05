"Нельзя прогибаться под Путина, потому что Украину сломают": Зеленский ответил депутатам, которые призывают договариваться с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления народных депутатов Алексея Гончаренко и Даниила Гетманцева о необходимости переговоров с россией. Глава государства подчеркнул, что Украина не может поступаться собственными интересами под давлением москвы, сообщает BBC, пишет УНН.

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Как бы нам ни было сложно, нельзя прогибаться под путина и под россию, потому что Украину сломают. Это, безусловно, личная ответственность. Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс, поэтому народ Украины может быть спокоен – заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что народные депутаты несут ответственность за сохранение единства в стране и должны действовать в интересах государства.

"россия добивается хаоса"

Зеленский призвал не сеять панику на фоне российских ударов и сложной ситуации.

И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. россия именно этого и добивается – отметил президент.

Ранее Гончаренко заявил, что Украина должна пытаться договориться с россией, в частности о прекращении ударов по портам, предприятиям, школам, больницам и жилым домам. По его словам, договоренности предусматривают взаимные уступки.

Гетманцев, в свою очередь, заявлял о необходимости переговоров и мира даже на сложных условиях, если они обеспечат длительное прекращение войны.

Гончаренко о переговорах: сначала прекращение ударов, затем сложные политические вопросы