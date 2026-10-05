"Нельзя прогибаться под Путина, потому что Украину сломают": Зеленский ответил депутатам, которые призывают договариваться с РФ
Киев • УНН
Зеленский заявил, что уступки Путину могут сломать Украину. Президент призвал не сеять панику и сохранять единство государства.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления народных депутатов Алексея Гончаренко и Даниила Гетманцева о необходимости переговоров с россией. Глава государства подчеркнул, что Украина не может поступаться собственными интересами под давлением москвы, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Как бы нам ни было сложно, нельзя прогибаться под путина и под россию, потому что Украину сломают. Это, безусловно, личная ответственность. Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс, поэтому народ Украины может быть спокоен
Президент также подчеркнул, что народные депутаты несут ответственность за сохранение единства в стране и должны действовать в интересах государства.
"россия добивается хаоса"
Зеленский призвал не сеять панику на фоне российских ударов и сложной ситуации.
И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. россия именно этого и добивается
Ранее Гончаренко заявил, что Украина должна пытаться договориться с россией, в частности о прекращении ударов по портам, предприятиям, школам, больницам и жилым домам. По его словам, договоренности предусматривают взаимные уступки.
Гетманцев, в свою очередь, заявлял о необходимости переговоров и мира даже на сложных условиях, если они обеспечат длительное прекращение войны.
Гончаренко о переговорах: сначала прекращение ударов, затем сложные политические вопросы02.10.26, 17:45 • 4564 просмотра