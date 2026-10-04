Партнёрство Украины и Германии работает на общую силу и безопасность - Зеленский

Германия помогает Украине, и сегодня это партнерство работает на общую силу и безопасность. Об этом по результатам встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Во время войны мы достигаем важного результата: 15 договоренностей между компаниями в нашей индустрии - немецким и украинским бизнесом. И это очень важно - совместные производства, рабочие места и крупные заказы для промышленности, прежде всего немецкой, но и украинской. Сильные договоренности. И что важно, Украина также помогает Германии. Мы обмениваемся своим опытом, своими технологиями, своими производствами - всем, что сработало на нашу устойчивость, - с немецкими представителями бизнеса. Спасибо, Фридрих, за поддержку. Спасибо немецкому бизнесу, который показывает всем, что вместе мы намного сильнее - заявил Зеленский.

Напомним

Украина и Германия подписали 15 соглашений и документов, общая сумма которых превышает восемь миллиардов евро.