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The Guardian
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Партнерство України і Німеччини працює на спільну силу і безпеку - Зеленський

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

Домовленості передбачають спільні виробництва, робочі місця та замовлення.

Партнерство України і Німеччини працює на спільну силу і безпеку - Зеленський

Німеччина допомагає Україні, і сьогодні це партнерство працює на спільну силу і безпеку. Про це за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Під час війни ми виходимо на важливий результат: 15 домовленостей між компаніями в нашій індустрії - німецького та українського бізнесу. І це дуже важливо - спільні виробництва, робочі місця та великі замовлення для промисловості, передусім німецької, але й української. Сильні домовленості. І що важливо, Україна також допомагає Німеччині. Ми обмінюємося своїм досвідом, своїми технологіями, своїми виробництвами - усім, що спрацювало на нашу стійкість, - з німецькими представниками бізнесу. Дякую, Фрідріху, за підтримку. Дякую німецькому бізнесу, який показує всім, що ми разом набагато сильніші

- заявив Зеленський.

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Україна та Німеччина підписали 15 угод і документів, загальна сума яких перевищує вісім мільярдів євро.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітика
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна