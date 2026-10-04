Партнерство України і Німеччини працює на спільну силу і безпеку - Зеленський

Німеччина допомагає Україні, і сьогодні це партнерство працює на спільну силу і безпеку. Про це за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Під час війни ми виходимо на важливий результат: 15 домовленостей між компаніями в нашій індустрії - німецького та українського бізнесу. І це дуже важливо - спільні виробництва, робочі місця та великі замовлення для промисловості, передусім німецької, але й української. Сильні домовленості. І що важливо, Україна також допомагає Німеччині. Ми обмінюємося своїм досвідом, своїми технологіями, своїми виробництвами - усім, що спрацювало на нашу стійкість, - з німецькими представниками бізнесу. Дякую, Фрідріху, за підтримку. Дякую німецькому бізнесу, який показує всім, що ми разом набагато сильніші - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Україна та Німеччина підписали 15 угод і документів, загальна сума яких перевищує вісім мільярдів євро.