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Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности

Киев • УНН

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Киевский райсуд Одессы оставил без изменений меры пресечения Виталию Русакову и Марине Белоцерковской по делу о медицинской халатности, которая могла повлечь за собой смерть Аднана Кивана.

Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности

Киевский районный суд Одессы 1 октября продлил действие мер пресечения в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Для обоих оставили личное обязательство, а в отношении Русакова также продлили отстранение от должности, сообщает УНН.

После заседания обвиняемый Русаков сообщил, что уволился с должности заведующего хирургическим отделением клиники Odrex по собственному желанию. Вместе с тем из заявления непонятно, когда именно он уволился и были ли соответствующие документы приобщены к материалам судебного производства.  

Кроме того, заседание состоялось при участии защитников по назначению: из-за отсутствия адвокатов Русакова и Белоцерковской суд привлек отдельного защитника для каждого из обвиняемых и продолжил рассмотрение вопроса о мерах пресечения.

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Это произошло на фоне регулярных неявок адвокатов обвиняемых врачей и ходатайств о переносе заседаний, которые в течение последних месяцев неоднократно тормозили рассмотрение дела. 

В частности, в сентябре Киевский районный суд Одессы назначил 13 заседаний по делу врачей Odrex, однако семь из них не состоялись или суд не смог перейти к рассмотрению дела по существу. Полноценно состоялись лишь шесть заседаний — меньше половины.

Председательствующий по делу судья Виктор Чаплицкий признал причины регулярных неявок адвокатов врачей неуважительными и направил соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Там должны оценить, содержат ли действия защитников признаки дисциплинарного проступка.

Из-за регулярных переносов суд до сих пор не смог перейти к одному из ключевых этапов рассмотрения дела — заслушиванию медицинского эксперта. Заслушать его планировали еще в мае, однако тогда защита Русакова подняла вопрос об изменении подсудности.  

Именно медицинский эксперт должен проанализировать документацию, выводы проведенных экспертиз, соблюдение протоколов лечения и объяснить медицинскую составляющую возможной причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью пациента. Окончательную оценку этим доказательствам и вопросу виновности обвиняемых даст суд.

Напомним

Врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащем исполнении медицинским работником профессиональных обязанностей.

По версии следствия, во время лечения Аднана Кивана медики допустили существенные ошибки, вследствие которых у пациента развился сепсис, что на фоне онкологического заболевания привело к смерти.

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Евгений Царенко

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