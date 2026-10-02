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Оккупанты Херсонщины признали нехватку цистерн для подвоза воды — ЦНС

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Оккупационная администрация Херсонщины не располагает достаточным количеством водовозов во время отключений электроэнергии. Часть цистерн нуждается в ремонте.

Оккупанты Херсонщины признали нехватку цистерн для подвоза воды — ЦНС

Оккупационная администрация Херсонской области сама признаёт нехватку автомобильных цистерн для подвоза воды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что особенно остро проблема проявляется во время длительных отключений электроэнергии, когда населённые пункты остаются без централизованного водоснабжения. Так, вместо системного ремонта инфраструктуры оккупанты вынуждены решать проблему водовозами.

При этом возникает вопрос: куда оккупационная администрация направляет бюджетные средства, если даже на непредвиденные проблемы с водоснабжением ресурсов не хватает? Либо необходимые расходы вообще не были предусмотрены, либо выделенные ресурсы не доходят до людей. По информации ЦНС, часть имеющихся водовозов нуждается в капитальном ремонте и замене цистерн

- говорится в статье.

Указывается, что больше всего от этого страдают жители отдалённых сёл и маломобильные люди.

"Даже когда воду подвозят, её не хватает всем, а качество воды может не соответствовать требованиям к питьевой воде. В результате люди, у которых нет другого источника, вынуждены использовать техническую воду для бытовых нужд, а иногда — и для питья. Оккупационная власть в очередной раз демонстрирует: деньги находятся на пропаганду и показательные проекты, но не на базовые потребности населения", — резюмируют в ЦНС.

Напомним

По информации ЦНС, Россия не справляется с водным кризисом на временно оккупированных территориях Украины. Оккупационная администрация не успевает отремонтировать системы водоснабжения, из-за чего люди рискуют остаться без стабильной подачи воды уже зимой.

Оккупанты в Херсонской области не ремонтируют инфраструктуру, но дают советы, как выживать без воды и света, — ЦНС08.08.26, 05:01 • 15331 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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