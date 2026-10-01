Враг вновь ударил по Южному мосту в Киеве, есть попадание

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Враг снова атаковал Южный мост в Киеве, попадание в дорожное полотно. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Экстренные службы направляются на место - сообщил Кличко.

Южный мост в Киеве не имеет критических повреждений после атаки рф — что с движением транспорта и метро