Враг вновь ударил по Южному мосту в Киеве, есть попадание
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано попадание в дорожное полотно Южного моста. Экстренные службы направляются на место, сообщил Виталий Кличко.
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Враг снова атаковал Южный мост в Киеве, попадание в дорожное полотно. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Экстренные службы направляются на место
Южный мост в Киеве не имеет критических повреждений после атаки рф — что с движением транспорта и метро01.10.26, 14:41 • 23793 просмотра