США перебрасывают на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих и третий авианосец — WSJ

Пентагон отправляет на Ближний Восток третью ударную авианосную группу и дополнительные корабли Корпуса морской пехоты. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Отмечается, что таким образом присутствие США в регионе достигнет 10 тысяч военнослужащих, "поскольку президент Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов".

По словам официальных лиц, корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион к концу ноября. Как Трамп недавно сообщил помощникам, он ожидает возобновления бомбардировок Ирана в том же месяце