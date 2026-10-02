США перебрасывают на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих и третий авианосец — WSJ
Киев • УНН
США перебросят в ближневосточный регион до 10 тысяч военнослужащих, авианосец USS Theodore Roosevelt и группу Makin Island. Трамп рассматривает возможность новых ударов по Ирану уже в ноябре.
Пентагон отправляет на Ближний Восток третью ударную авианосную группу и дополнительные корабли Корпуса морской пехоты. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что таким образом присутствие США в регионе достигнет 10 тысяч военнослужащих, "поскольку президент Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов".
По словам официальных лиц, корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион к концу ноября. Как Трамп недавно сообщил помощникам, он ожидает возобновления бомбардировок Ирана в том же месяце
Указывается, что авианосец USS Theodore Roosevelt покинул Сан-Диего 27 сентября и направляется на длительное развертывание, которое, как ожидается, пройдет в зоне ответственности Центрального командования США. Параллельно с авианосной группой США перебрасывают в регион амфибийную группу Makin Island.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил 30 сентября, что США вскоре должны будут решить, "взорвать" ли Иран или заключить соглашение с Тегераном, предупредив, что противостояние скоро закончится.
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