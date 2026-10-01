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Трамп заявив, що США скоро вирішать: "підривати" чи укласти угоду з Іраном

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США невдовзі мають обрати між ударом по Ірану та угодою з Тегераном. Він попередив: протистояння скоро завершиться.

Трамп заявив, що США скоро вирішать: "підривати" чи укласти угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив 30 вересня, що США скоро повинні будуть вирішити, чи "підривати" Іран, чи укласти угоду з Тегераном, попередивши, що протистояння скоро закінчиться. Про це УНН пише з посиланням на Fox News.

Деталі

"Можливо, їх підірвуть", - сказав він журналістам в Овальному кабінеті.

"Ми маємо ухвалити це рішення. Ми підриваємо їх, ми укладаємо угоду", - сказав Трамп.

"Але час наближається, - попередив він. - Це закінчиться дуже скоро, так чи інакше".

Глухий кут у переговорах США та Ірану підвищує ймовірність відновлення бойових дій - Axios30.09.26, 08:30 • 4664 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Fox News
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран