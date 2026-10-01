Трамп заявив, що США скоро вирішать: "підривати" чи укласти угоду з Іраном
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США невдовзі мають обрати між ударом по Ірану та угодою з Тегераном. Він попередив: протистояння скоро завершиться.
Президент США Дональд Трамп заявив 30 вересня, що США скоро повинні будуть вирішити, чи "підривати" Іран, чи укласти угоду з Тегераном, попередивши, що протистояння скоро закінчиться. Про це УНН пише з посиланням на Fox News.
Деталі
"Можливо, їх підірвуть", - сказав він журналістам в Овальному кабінеті.
"Ми маємо ухвалити це рішення. Ми підриваємо їх, ми укладаємо угоду", - сказав Трамп.
"Але час наближається, - попередив він. - Це закінчиться дуже скоро, так чи інакше".
Глухий кут у переговорах США та Ірану підвищує ймовірність відновлення бойових дій - Axios30.09.26, 08:30 • 4664 перегляди