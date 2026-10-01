Трамп заявил, что США вскоре решат: "подорвать" или заключить соглашение с Ираном
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США в скором времени должны выбрать между ударом по Ирану и соглашением с Тегераном. Он предупредил: противостояние скоро завершится.
Президент США Дональд Трамп заявил 30 сентября, что США вскоре придется решить, "подорвать" ли Иран или заключить соглашение с Тегераном, предупредив, что противостояние скоро закончится. Об этом УНН пишет со ссылкой на Fox News.
Детали
"Возможно, их подорвут", — сказал он журналистам в Овальном кабинете.
"Мы должны принять это решение. Мы подрываем их, мы заключаем соглашение", — сказал Трамп.
"Но время приближается, — предупредил он. — Это закончится очень скоро, так или иначе".
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