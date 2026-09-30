Тупик в переговорах США и Ирана повышает вероятность возобновления боевых действий - Axios

Усилия катарских посредников на этой неделе по достижению дипломатического прорыва между США и Ираном не привели к значительному прогрессу. Ни одна из сторон не желает уступать. Об этом со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Тупиковая ситуация, как указано, укрепляет убеждённость обеих сторон в том, что возобновление военного конфликта становится всё более вероятным. Американские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может приказать вернуться к масштабным боевым операциям после промежуточных выборов.

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Катарские чиновники продолжат попытки, но всё больше разочаровываются в обеих сторонах, сообщили два источника.

Катарский посредник Али аль-Тавади провёл встречу в понедельник, 28 сентября, с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и его командой в Нью-Йорке, которая продолжалась несколько часов.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что они обсуждали двухстраничное компромиссное предложение Катара.

По данным двух других источников, катарский план был направлен на удовлетворение как требования Ирана о снятии военно-морской блокады США, так и требования США о ядерных уступках со стороны Ирана.

В понедельник вечером аль-Тавади провёл переговоры в Вашингтоне с посланником Трампа Джаредом Кушнером и другими американскими чиновниками. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также присутствовал на небольшой части встречи.

Белый дом отказался от комментариев.

В понедельник, как указано, Белый дом надеялся на прогресс.

Американские чиновники сообщили, что переговоры были "позитивными и конструктивными", а Иран "отметил, что проявляет гибкость в ядерных вопросах".

Чиновники даже заявили, что Трамп готов ослабить санкции против Ирана и вернуть замороженные средства в обмен на конкретные шаги по сокращению его ядерной программы.

Но через несколько часов, когда катарские чиновники всё ещё находились в Белом доме, Трамп опубликовал в Truth Social, что он ничего не предлагал Ирану.

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Один из источников сообщил, что в понедельник на переговорах не было существенного продвижения.

"Всё зашло в тупик. Иранцы требуют того, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссе", — сказал источник.

Другие региональные посредники, включая Пакистан и Египет, призвали Иран согласиться на ядерные уступки. Но иранцы заявили, что будут рассматривать этот вопрос только после того, как США согласятся вернуться к июньскому меморандуму о взаимопонимании, сообщил другой источник, знакомый с ситуацией.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил во вторник, 29 сентября, что Иран передал свои условия США, однако, по данным иранской прессы, "Трамп не способен принимать решения".

"Трамп попал в трясину, в которой он не может ни вести переговоры, ни воевать", — сказал Резаи.

"У них дела идут очень плохо. Я не знаю, готовы ли они уже сдаться. Они сдадутся. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление ядерного оружия. У Ирана не будет ядерного оружия", — сказал Трамп журналистам во вторник.