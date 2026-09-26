Трамп рассматривает возможность возобновления бомбардировок Ирана - WSJ
Киев • УНН
Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном перемирии. Он ожидает возобновления бомбардировок после ноябрьских промежуточных выборов.
Президент США Дональд Трамп отвергает предложение Ирана о прекращении огня и ожидает возобновления бомбардировок после промежуточных выборов в США, на фоне скептического отношения к тому, что Тегеран выполнит его требования. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Президент Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и сообщил помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре,
Предложение Тегерана предусматривало разблокирование Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит значительный ущерб экономике страны.
Трамп при этом, пишет издание, открыто заявляет, что Тегеран умоляет о соглашении после промежуточных выборов, "которое приведет к демонтажу его ядерной программы".
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