Трамп рассматривает возможность возобновления бомбардировок Ирана - WSJ

$44.970.1251.120.06
ukenru
04:31 • 13890 просмотра
Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20 — WP
03:30 • 16109 просмотра
Удар РФ по Запорожью: два человека могут находиться под заваламиPhotoVideo
01:27 • 17834 просмотра
"Дипломатические отношения живы": Венгрия допускает присоединение к "Карпатской восьмёрке"
00:56 • 17583 просмотра
Ночная атака дронов на Харьков: четверо раненых и горящие автомобили
25 сентября, 20:52 • 21944 просмотра
Украина победила Венгрию на старте Лиги наций 2026/2027Photo
25 сентября, 19:25 • 23153 просмотра
В ОП заявляют, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в москву
25 сентября, 18:47 • 21383 просмотра
В Киеве число пострадавших из-за атак рф возросло до 59Video
25 сентября, 18:32 • 30813 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре
25 сентября, 18:05 • 17918 просмотра
Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ
25 сентября, 16:52 • 15228 просмотра
В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — ЗеленскийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
84%
756мм
Популярные новости
Путин заявил о нарушении прав русскоязычных в странах Балтии25 сентября, 21:23 • 11066 просмотра
Дата-центр Cosmonova повреждён в результате вражеской атаки25 сентября, 21:54 • 12627 просмотра
Атака украинского дрона остановила один из крупнейших НПЗ России — Reuters25 сентября, 22:25 • 5646 просмотра
россия организовала очередной «пресс-тур» на ТОТ Украины для лояльных к Кремлю иностранных журналистов и блогеров25 сентября, 22:56 • 4716 просмотра
В Киеве дроны попали в офисное здание, обломки упали в двух районах01:55 • 4212 просмотра
публикации
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 30810 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 41754 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 34807 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 31308 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 76272 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марко Рубио
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Британец сорвал джекпот EuroMillions в размере €129 млн06:00 • 1082 просмотра
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером25 сентября, 16:07 • 17627 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo25 сентября, 14:09 • 25158 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 28170 просмотра
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo25 сентября, 07:16 • 40355 просмотра
Актуальное
The Washington Post
Шахед-136
Дипломатка
Социальная сеть
Forbes

Трамп рассматривает возможность возобновления бомбардировок Ирана - WSJ

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном перемирии. Он ожидает возобновления бомбардировок после ноябрьских промежуточных выборов.

Трамп рассматривает возможность возобновления бомбардировок Ирана - WSJ

Президент США Дональд Трамп отвергает предложение Ирана о прекращении огня и ожидает возобновления бомбардировок после промежуточных выборов в США, на фоне скептического отношения к тому, что Тегеран выполнит его требования. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Президент Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и сообщил помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре,

сообщили официальные лица США.

Предложение Тегерана предусматривало разблокирование Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит значительный ущерб экономике страны.

Трамп при этом, пишет издание, открыто заявляет, что Тегеран умоляет о соглашении после промежуточных выборов, "которое приведет к демонтажу его ядерной программы".

Трамп заявил о «больших шансах» на соглашение с Ираном после встречи Виткоффа и Кушнера с посредниками23.09.26, 00:17 • 4199 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран