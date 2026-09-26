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Трамп розглядає відновлення бомбардування Ірану - WSJ

Київ • УНН

 • 1864 перегляди

Трамп відхилив пропозицію Ірану про семиденне перемир’я. Він очікує відновлення бомбардувань після листопадових проміжних виборів.

Трамп розглядає відновлення бомбардування Ірану - WSJ

Президент США Дональд Трамп відхиляє пропозицію Ірану про припинення вогню і очікує відновлення бомбардувань після проміжних виборів у США, на тлі скептичного ставлення до того, що Тегеран виконає його вимоги. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Президент Трамп відхилив пропозицію Ірану про семиденне припинення вогню та повідомив помічникам, що очікує відновлення бомбардувань Ірану після проміжних виборів у листопаді,

повідомили офіційні особи США.

Пропозиція Тегерана передбачала б розблокування Ормузької протоки та відновлення переговорів щодо ядерної програми в обмін на зняття США блокади іранських портів, яка завдає значної шкоди економіці країни.

Трамп при цьому, пише видання, відкрито заявляє, що Тегеран благає про угоду після проміжних виборів, "яка призведе до демонтажу його ядерної програми".

Трамп заявив про "великі шанси" на угоду з Іраном після зустрічі Віткоффа і Кушнера з посередниками23.09.26, 00:17 • 4205 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран