Трамп заявив про "великі шанси" на угоду з Іраном після зустрічі Віткоффа і Кушнера з посередниками

Президент США Дональд Трамп заявив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели "дуже продуктивну" зустріч із посередниками, які працюють з Іраном, та висловив сподівання на укладення угоди. Водночас американський президент закликав Тегеран "швидко зробити правильний вибір, поки не стало надто пізно", пише УНН.

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За словами Трампа, зустріч Віткоффа і Кушнера з посередниками відбулася у вівторок.

Стів і Джаред сьогодні провели дуже продуктивну зустріч із посередниками, які працюють з Іраном. Подивимося, до чого це приведе. Я думаю, що в них є великі шанси укласти угоду. Саме це ми чуємо від усіх – заявив президент США.

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Американський президент попередив, що можливість домовитися не залишатиметься відкритою необмежений час.

Ви знаєте, настане момент, коли буде надто пізно, і в нас не буде можливості дозволити їм вижити як нації – сказав Трамп.

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Він також заявив, що бачить лише два можливі сценарії подальшого розвитку ситуації.

Або ми укладемо угоду, або все закінчиться дуже, дуже швидко – настільки швидко, що у вас голова запаморочиться – додав президент США.

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