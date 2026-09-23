Трамп заявив про "великі шанси" на угоду з Іраном після зустрічі Віткоффа і Кушнера з посередниками
Київ • УНН
Трамп назвав зустріч Віткоффа й Кушнера з посередниками продуктивною та заявив про великі шанси на угоду з Іраном. Він закликав Тегеран не зволікати.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели "дуже продуктивну" зустріч із посередниками, які працюють з Іраном, та висловив сподівання на укладення угоди. Водночас американський президент закликав Тегеран "швидко зробити правильний вибір, поки не стало надто пізно", пише УНН.
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За словами Трампа, зустріч Віткоффа і Кушнера з посередниками відбулася у вівторок.
Стів і Джаред сьогодні провели дуже продуктивну зустріч із посередниками, які працюють з Іраном. Подивимося, до чого це приведе. Я думаю, що в них є великі шанси укласти угоду. Саме це ми чуємо від усіх
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