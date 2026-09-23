Зеленський зустрівся з прем’єром Британії Бернемом і попередив про підготовку росією нової масованої атаки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, під час якої сторони обговорили безпеку, посилення української ППО, підготовку до зими та санкційний тиск на росію. За підсумками переговорів Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку росією нової масованої атаки, пише УНН.

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Детально обговорили з Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом усе, що стосується безпеки, захисту наших людей, підготовки до зими та наявних дипломатичних можливостей. Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна продовжує переговори з партнерами щодо отримання додаткових засобів протиповітряної оборони.

Зеленський попередив про нову масовану атаку

Зараз є інформація від розвідки про те, що росія готує нову масовану атаку проти України – повідомив Зеленський.

За його словами, Україна та Велика Британія також мають спільну позицію щодо необхідності збереження санкційного тиску на росію.

Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій. У нас із паном Прем’єр-міністром у цьому питанні позиція спільна: поки триває війна, санкції повинні зберігатися та посилюватися – наголосив Президент.

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