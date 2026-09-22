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Саудівська Аравія перезапустила нафтопровід потужністю 7 млн барелів на добу після атак дронів

Київ • УНН

 • 1904 перегляди

Нафтопровід "Схід-Захід" запустили на низькій потужності після пошкодження трьох насосних станцій. Повне відновлення триватиме до 8 тижнів.

Саудівська Аравія перезапустила нафтопровід потужністю 7 млн барелів на добу після атак дронів

Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу "Схід – Захід", який зупинили 11 вересня після атак безпілотників. Королівство готується відновити експорт нафти з порту Янбу на Червоному морі, повідомляє Reuters із посиланням на 3 джерела, пише УНН.

Деталі

Наразі нафтопровід працює на низькій потужності. Saudi Aramco планує поступово довести обсяг прокачування до 4 млн барелів на добу, тоді як максимальна пропускна здатність маршруту становить 7 млн барелів.

За оцінками джерел, досягнення 40% потужності займе кілька днів. Повне відновлення роботи може потребувати від 6 до 8 тижнів.

Під час атаки пошкодили 3 насосні станції

Супутникові знімки та дані джерел Reuters свідчать, що внаслідок атак безпілотників пошкоджень зазнали 3 насосні станції. Загалом на нафтопроводі працюють 11 насосних станцій та ще 2 станції скидання тиску.

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Після відновлення роботи трубопровід знову постачатиме нафту на підприємства Saudi Aramco на узбережжі Червоного моря. Уже 22 вересня у Янбу планували завантажити партію нафти для відправлення до Китаю.

Нафтопровід "Схід – Захід" набув особливого значення через перебої з транспортуванням нафти через Ормузьку протоку. Саудівська Аравія використовує цей маршрут для перенаправлення близько 4 млн барелів на добу до Янбу – обсягу, еквівалентного приблизно 4% світової пропозиції нафти.

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Степан Гафтко

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Червоне море
Саудівська Аравія
Китай