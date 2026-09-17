Саудівська Аравія припиняє частину поставок нафти до Європи після удару по ключовому нафтопроводу
Київ • УНН
Удар безпілотника зупинив нафтопровід Саудівської Аравії до Червоного моря. Ціни на нафту перевищили $100 за барель.
Саудівська Аравія оголосила про припинення частини поставок нафти до Європи після атаки на нафтопровід, яким сировину перенаправляли до Червоного моря в обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки. На тлі загострення на Близькому Сході ціна на нафту вже перевищила $100 за барель, повідомляє LRT, пише УНН.
Деталі
Нафтопровід, здатний транспортувати обсяг, еквівалентний до 4% світових поставок нафти, призупинив роботу після удару безпілотника. Наскільки серйозно пошкоджена інфраструктура і скільки триватиме ремонт, наразі невідомо.
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Ситуацію ускладнюють атаки хуситів у районі Червоного моря та Баб-ель-Мандебської протоки – одного з ключових маршрутів між Азією та Європою. Суднам у разі погіршення ситуації доведеться використовувати довші маршрути, що збільшить час і вартість перевезень.
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Економісти попереджають, що перебої з нафтовими поставками та судноплавством можуть додатково підвищити транспортні витрати й посилити навантаження на глобальні ланцюги постачання.
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Водночас США заявляють, що обсяги поставок нафти з Перської затоки наблизилися до довоєнного рівня – близько 18 млн барелів на добу. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон підтримує контакти із Саудівською Аравією, ОАЕ та хуситами і вважає ситуацію контрольованою.
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