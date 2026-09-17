Саудівська Аравія припиняє частину поставок нафти до Європи після удару по ключовому нафтопроводу

Саудівська Аравія оголосила про припинення частини поставок нафти до Європи після атаки на нафтопровід, яким сировину перенаправляли до Червоного моря в обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки. На тлі загострення на Близькому Сході ціна на нафту вже перевищила $100 за барель, повідомляє LRT, пише УНН.

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Нафтопровід, здатний транспортувати обсяг, еквівалентний до 4% світових поставок нафти, призупинив роботу після удару безпілотника. Наскільки серйозно пошкоджена інфраструктура і скільки триватиме ремонт, наразі невідомо.

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Ситуацію ускладнюють атаки хуситів у районі Червоного моря та Баб-ель-Мандебської протоки – одного з ключових маршрутів між Азією та Європою. Суднам у разі погіршення ситуації доведеться використовувати довші маршрути, що збільшить час і вартість перевезень.

У Катарі попередили про наслідки для всього світу

Економісти попереджають, що перебої з нафтовими поставками та судноплавством можуть додатково підвищити транспортні витрати й посилити навантаження на глобальні ланцюги постачання.

Увесь світ постраждає, наслідки будуть катастрофічними, і ми вже це бачимо – заявив міністр закордонних справ Катару Ібрагім аль-Хашімі.

Водночас США заявляють, що обсяги поставок нафти з Перської затоки наблизилися до довоєнного рівня – близько 18 млн барелів на добу. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон підтримує контакти із Саудівською Аравією, ОАЕ та хуситами і вважає ситуацію контрольованою.

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