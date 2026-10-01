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рф "звільнить" всю Донеччину раніше, ніж очікують Україна та Європа - путін

Київ • УНН

 • 970 перегляди

путін заявив про готовність росії до переговорів, але підтвердив вимогу нейтралітету України. Він також приписав рф захоплення 1301 км² у вересні.

рф "звільнить" всю Донеччину раніше, ніж очікують Україна та Європа - путін
володимир путін. Фото ілюстративне

російський диктатор володимир путін 1 жовтня під час пленарної сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" зробив низку заяв, які стосувалися міжнародної політики та війни в Україні. Він намагався зняти зі своєї країни відповідальність за мирні перемовини, які зайшли в глухий кут, та додав - "рф вважає, що звільнить всю територію "днр" набагато раніше, ніж очікують Україна та Європа", передає УНН.

Крім того, путін намагався переконати співвітчизників та світову спільноту у значних успіхах зс рф на полі бою. 

Що заявляв путін під час роботи дискусійного клубу

путін намагався переконати, що росія нібито прагне якнайшвидше завершити війну проти України шляхом переговорів. Однак водночас підтвердив, що москва не відмовляється від своїх ключових вимог, серед яких нейтральний статус України. 

"Нам би хотілося якомога швидше це (війну — ред.) припинити, причому краще за допомогою переговорів", — заявив він.

При цьому і сам путін, і його оточення щоразу висувають такі вимоги до української сторони в рамках перемовин, які не можна виконати технічно. Наприклад, російська сторона послідовно й вперто вимагає від українського лідера Володимира Зеленського приїхати саме до москви. Це при тому, що як мінімум країни Сходу та Туреччина неодноразово говорили про готовність стати майданчиком для мирних перемовин.

Також російський диктатор заявив, що нейтральний статус України залишається серед цілей москви. За його версією, росія раніше розглядала Україну як нейтральну державу, однак ситуація змінилася після закріплення в українській Конституції курсу на членство в НАТО. На практиці путін ще раз підтвердив, що хоче позбавити Україну самостійності на міжнародній арені й не дозволити їй, як суверенній державі, ухвалювати рішення про власне майбутнє.

путін також озвучив позицію москви щодо американських пропозицій стосовно завершення війни. За його словами, серед них є складні для російської сторони рішення, що  потребують компромісів. Однак загалом кремль розглядає їх як рух у напрямку можливого врегулювання. Щоправда, про які саме рішення йдеться, лідер рф не уточнив.  Цілком можливо, що він міг мати на увазі можливі компроміси щодо завершення війни, про які говорив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі. Тоді офіційна москва стверджувала, що погодилася з низкою запропонованих американською стороною підходів, хоча публічної всеохопної угоди за підсумками переговорів оголошено не було.

Окремо російський диктатор звинуватив Україну у небажанні призупиняти бойові дії. Він заявив, що  нібито був готовий відновити переговорний процес одразу після російських парламентських виборів у вересні, однак пов'язав відсутність такого діалогу з українськими ударами по території рф та окупованих росією регіонах України. путін переконував, що українські військові нібито навмисно цілили по членах виборчих комісій, у результаті чого шість осіб загинуло. Закцентуємо, що незалежного підтвердження твердження російської влади про цілеспрямовані удари саме по членах виборчих комісій не отримали. 

При цьому путін говорив про  голосування до держдуми, яке провели на тимчасово окупованих територіях України. В ООН наголошували, що такі виборчі процеси на окупованій українській території не мають законних підстав і не змінюють її міжнародно визнаного статусу.

путін також заявив, що можливе мирне врегулювання, на думку москви, має охоплювати питання російської мови та діяльності церкви в Україні. Раніше росія неодноразово включала мовні, релігійні та політичні питання до переліку своїх вимог до Києва.

путін заявив про прискорення наступу російських військ

Під час свого виступу володимир путін також заявив, що темпи просування армії рф нібито зростають. За його твердженням, лише протягом вересня російські війська встановили контроль над 1 301 квадратним кілометром території, що він назвав приблизно у 2,5 раза більшим показником порівняно з попередніми місяцями.

Крім того, російський лідер закцентував, що під контролем України нібито залишається приблизно 11% території Донецької області, яку москва незаконно включила до складу рф. За його словами, російське керівництво вважає, що зс рф зможуть захопити цю територію раніше, ніж очікують Україна та європейські країни. Однак такі заяви суперечать реальному розвитку подій. Зокрема, наразі українські армійці успішно проводять операцію "Вівальді" та звільняють окуповані території. А самі росіяни за оцінками низки аналітиків "загрузли" на території Донецької області й прогресом похвалитися не можуть. 

У своєму монолозі володимир путін також послався на нібито наявні в Україні та Європі оцінки, згідно з якими українські сили можуть утримувати ці території ще від півтора до двох років. Але джерел таких оцінок він не назвав. 

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін назвав безглуздою пропозицію припинити удари по суднах у Чорному морі в обмін на відмову України від атак на російські нафтопереробні заводи.

Олександра Василенко

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