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Анаїт Хоперія керуватиме Центром протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Анаїт Хоперію призначили виконувачкою обов’язків керівника Центру протидії дезінформації РНБО. Вона працює в Центрі з червня 2021 року.

Анаїт Хоперія керуватиме Центром протидії дезінформації

Анаїт Хоперія призначена виконувачкою обов’язків керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає УНН

"1 жовтня 2026 року Анаїт Хоперія призначена виконувачкою обов’язків керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні. 

За фахом Анаїт Хоперія - юристка. У 2015 році вона закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра права з відзнакою. У 2023 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Професійний шлях Анаїт Хоперія розпочала у сфері міжнародного права та державного управління. У 2015–2016 роках працювала помічницею міжнародного експерта при Національному антикорупційному бюро України за підтримки Посольства Великої Британії.

У 2018–2019 роках обіймала посаду головної спеціалістки Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України. Наступні два роки працювала у Державній податковій службі України як державна інспекторка Департаменту правового забезпечення.

У 2020–2021 роках Анаїт Хоперія відповідала за міжнародну співпрацю в Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

До Центру протидії дезінформації РНБО України вона приєдналася у червні 2021 року. 

За час роботи в Центрі пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до керівних посад, зокрема працювала заступницею керівника та очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.

Анаїт Хоперія також проходила навчання за програмами Aspen Institute Kyiv та Total Defence, а також стала учасницею Міжнародної програми лідерських обмінів (IVLP) Державного департаменту США.

На посаді виконувачки обов’язків керівника Центру протидії дезінформації Анаїт Хоперія продовжить роботу у сфері протидії інформаційним загрозам та зміцнення інформаційної стійкості України.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Коваленка з посади керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. 

Павло Башинський

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