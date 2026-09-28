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Зеленський звільнив керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Президент звільнив Андрія Коваленка з посади керівника Центру протидії дезінформації РНБО. Коваленко заявив, що залишається у сфері нацбезпеки.

Зеленський звільнив керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка
Володимир Зеленський і Андрій Коваленко. Фото: Telegram-канал Андрія Коваленка

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Коваленка з посади керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН

Звільнити Коваленка Андрія Валерійовича з посади керівника Центру протидії дезінформації 

- йдеться в указі Президента №971/2026. 

Додамо

Коваленко подякував Президенту за те, що прийняв заяву на звільнення. 

Три роки в ЦПД РНБО - це довгий шлях. Вдячний за цю можливість принести користь державі на цьому напрямку. Вважаю, що нам з командою вдалося розбудувати сильну інституцію, наростити медійні продукти для протидії дезі і формування українського порядку денного. А також значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами. Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому. Залишаюся в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з росією. ЦПД РНБО - лише успіхів. Чудова команда, яка точно зробить ще багато для держави 

Зазначимо, у 2024 році Зеленський указом №29/2024 від 26 січня 2024 року призначив Андрія Коваленка керівником Центру протидії дезінформації. 

Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ Олега Храмова02.09.26, 23:41 • 14651 перегляд

Павло Башинський

Політика
російська пропаганда
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна