Зеленський звільнив керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка
Київ • УНН
Президент звільнив Андрія Коваленка з посади керівника Центру протидії дезінформації РНБО. Коваленко заявив, що залишається у сфері нацбезпеки.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Коваленка з посади керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.
Звільнити Коваленка Андрія Валерійовича з посади керівника Центру протидії дезінформації
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Коваленко подякував Президенту за те, що прийняв заяву на звільнення.
Три роки в ЦПД РНБО - це довгий шлях. Вдячний за цю можливість принести користь державі на цьому напрямку. Вважаю, що нам з командою вдалося розбудувати сильну інституцію, наростити медійні продукти для протидії дезі і формування українського порядку денного. А також значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами. Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому. Залишаюся в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з росією. ЦПД РНБО - лише успіхів. Чудова команда, яка точно зробить ще багато для держави
Зазначимо, у 2024 році Зеленський указом №29/2024 від 26 січня 2024 року призначив Андрія Коваленка керівником Центру протидії дезінформації.
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