Удар рф по центру Києва: пошкоджено один з корпусів Міносвіти, у НАН вже четверо постраждалих
Київ • УНН
Унаслідок удару рф по будівлі НАН України в Києві загинула людина, четверо постраждали. Рятувальники шукають людей усередині.
У результаті атаки рф на будівлю Національної академії наук України вже відомо про чотирьох постраждалих і загиблу. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Уже четверо постраждалих у нежитловій будівлі в центрі Києва. Трьох поранених медики госпіталізували. Загинула одна людина
За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.
Додамо
У свою чергу міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що "усередині (будівлі - ред.) залишаються люди, рятувальники проводять операцію з їх порятунку".
Сьогодні внаслідок чергової російської атаки постраждала будівля Національної академії наук України. Внаслідок влучання виникла пожежа. Усередині залишаються люди, рятувальники проводять операцію з їх порятунку. Мої співчуття рідним і близьким
Крім того, за його словами, унаслідок атаки пошкоджено також один із корпусів Міністерства освіти і науки України. Серед працівників міністерства постраждалих немає.
росія продовжує цілеспрямований терор проти цивільних людей. Під щоденними ударами опиняються й українські освіта та наука. Ворог б’є по дитячих садках, школах, коледжах, університетах і наукових установах. Руйнуючи освітню та наукову інфраструктуру, росія намагається залякати дітей, батьків, освітян і науковців, порушити освітній процес та нормальну роботу наших установ. Безпека має залишатися пріоритетом при організації освітнього процесу чи роботи установ, відповідно до безпекової ситуації
Що ще варто знати?
Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, загалом від початку доби 28 вересня від атак ворога постраждали 14 людей. 6 із них перебувають в стаціонарах міських лікарень. Загинула одна жінка.