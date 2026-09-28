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Удар рф по центру Києва: пошкоджено один з корпусів Міносвіти, у НАН вже четверо постраждалих

Київ • УНН

 • 3712 перегляди

Унаслідок удару рф по будівлі НАН України в Києві загинула людина, четверо постраждали. Рятувальники шукають людей усередині.

Удар рф по центру Києва: пошкоджено один з корпусів Міносвіти, у НАН вже четверо постраждалих

У результаті атаки рф на будівлю Національної академії наук України вже відомо про чотирьох постраждалих і загиблу. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Уже четверо постраждалих у нежитловій будівлі в центрі Києва. Трьох поранених медики госпіталізували. Загинула одна людина 

- повідомив Кличко. 

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.

Додамо

У свою чергу міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що "усередині (будівлі - ред.) залишаються люди, рятувальники проводять операцію з їх порятунку".

Сьогодні внаслідок чергової російської атаки постраждала будівля Національної академії наук України. Внаслідок влучання виникла пожежа. Усередині залишаються люди, рятувальники проводять операцію з їх порятунку. Мої співчуття рідним і близьким 

- повідомив Бутенко.

Крім того, за його словами, унаслідок атаки пошкоджено також один із корпусів Міністерства освіти і науки України. Серед працівників міністерства постраждалих немає.

росія продовжує цілеспрямований терор проти цивільних людей. Під щоденними ударами опиняються й українські освіта та наука. Ворог б’є по дитячих садках, школах, коледжах, університетах і наукових установах. Руйнуючи освітню та наукову інфраструктуру, росія намагається залякати дітей, батьків, освітян і науковців, порушити освітній процес та нормальну роботу наших установ. Безпека має залишатися пріоритетом при організації освітнього процесу чи роботи установ, відповідно до безпекової ситуації 

- резюмував міністр.

Що ще варто знати?

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, загалом від початку доби 28 вересня від атак ворога постраждали 14 людей. 6 із них перебувають в стаціонарах міських лікарень. Загинула одна жінка.

Антоніна Туманова

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Віталій Кличко
Київ