Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України

Вересень завершується дуже непростою астрологічною картиною. Попереду один із найбільш напружених тижнів року, а особливої уваги потребуватимуть перші дні жовтня. Про це спеціально для УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

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За словами астрологині, головною подією нового тижня стане саме потужний Т-квадрат за участю Марса, Плутона та Меркурія — планет, які в напруженій взаємодії можуть суттєво підвищувати рівень конфліктності як у житті окремих людей, так і у світових процесах. Натомість, другою важливою подією стане початок ретроградного руху Венери. "А для України цей тиждень може виявитися особливо значущим, оскільки транзитні аспекти активують важливі точки натальної карти нашої держави. Тож цього разу головна порада тижня — не поспішати, не провокувати конфлікти, не ризикувати без необхідності й особливо уважно ставитися до рішень, які можуть мати довгострокові наслідки", – каже експертка.

За її словами, на початку тижня, 28 вересня, Марс переходить у знак Лева.

"Сам по собі цей транзит не можна назвати негативним. Навпаки, Марс у Леві дає багато енергії, сміливості, впевненості у власних силах та бажання діяти масштабно. Це час яскравих ініціатив, амбіцій, творчості, боротьби за свої інтереси та прагнення заявити про себе. Люди можуть стати рішучішими, активнішими й сміливішими. На політичному рівні може посилитися роль особистостей та лідерів, гучних заяв і вольових рішень. Але є одна проблема. Практично одразу ця потужна марсіанська енергія потрапляє в одну з найскладніших конфігурацій року", – пояснює Ксенія Базиленко.

Водночас, з 1 по 3 жовтня, за її словами, відбудеться найнапруженіший період тижня.

"На початку жовтня Марс у Леві входить у жорстке протистояння з Плутоном у Водолії. Одночасно Меркурій переходить зі знака Терезів у Скорпіон і включається в цю конфігурацію, утворюючи напружений Т-квадрат Меркурій — Марс — Плутон. Його максимальна активність припадає на 2–3 жовтня. Це дуже потужна концентрація енергії", – каже астрологиня.

Вона пояснює, що Марс символізує дію, боротьбу, силу та військову активність. Плутон пов’язаний із владою, великими трансформаціями та боротьбою за контроль, тоді як Меркурій, опинившись у Скорпіоні, робить наше мислення значно глибшим, але водночас більш критичним, категоричним і безкомпромісним.

"З одного боку, це прекрасний час для глибокого аналізу, розслідувань, пошуку прихованої інформації та здатності докопатися до суті проблеми. З іншого — слова можуть ставати зброєю. Люди можуть гостріше реагувати на критику, жорсткіше відстоювати свою позицію, провокувати конфлікти або намагатися будь-якою ціною довести власну правоту. Тому 1–3 жовтня дуже важливо контролювати не лише свої дії, а й слова", – застерігає експертка

З погляду мунданної астрології поєднання Марса, Плутона та Меркурія в такій напруженій конфігурації може вказувати на період різкого загострення протиріч.

"Може посилитися боротьба за владу та вплив, зростати напруження між державами, звучати жорсткі політичні заяви та прийматися рішення, наслідки яких можуть бути довготривалими. Особливої уваги потребують уже існуючі військові конфлікти. Не можна виключати їх ескалації або появи нових осередків протистояння. У такі періоди дуже багато залежить від рішень людей, які мають владу та можливість впливати на великі політичні й військові процеси", – каже Ксенія Базиленко.

Вона наголошує, що в астрологічній традиції напружені взаємодії Марса та Плутона також вважаються періодами підвищеної уваги до техногенних аварій, пожеж, вибухів та екстремальних природних явищ. Тому перші дні жовтня потребують особливої обережності.

"У повсякденному житті варто уважніше поводитися за кермом, з технікою та вогнем, уникати невиправданого ризику й не втягуватися у конфлікти, які можуть дуже швидко вийти з-під контролю", – зауважила астрологиня.

Водночас, за спостереженнями астрологині, 3 жовтня Венера стане ретроградною.

"Цього ж тижня починається ще один важливий астрологічний період. 3 жовтня Венера розвертається у ретроградний рух, який триватиме до середини листопада. А Венера — це наші стосунки, почуття, симпатії, особисті цінності, краса і, звичайно, гроші. Тому найближчі півтора місяця багато з цих питань можуть потребувати перегляду. В особистому житті можуть повертатися люди з минулого, колишні партнери, старі почуття та проблеми, які свого часу так і не були остаточно вирішені", – підкреслила експертка.

Ксенія Базиленко пояснює, що особливо емоційною може бути перша частина ретроградного циклу, поки Венера рухатиметься Скорпіоном.

"Це знак сильних пристрастей, глибоких прив’язаностей, ревнощів, довіри, сексуальності, спільних ресурсів та фінансових зобов’язань. Тому якщо хтось із минулого раптом знову з’явиться у вашому житті, не поспішайте сприймати це як знак долі. Іноді минуле повертається не для того, щоб залишитися, а для того, щоб ми нарешті зрозуміли, чому ця історія колись завершилася", – зазначила вона.

Крім того, окремої уваги потребуватиме і фінансова сфера. За словами Ксенії Базиленко, з погляду астрології, період ретроградної Венери більше підходить для перегляду бюджету, старих фінансових домовленостей і власного ставлення до грошей, ніж для великих нових фінансових рішень.

"За можливості варто обережніше ставитися до великих кредитів, позик, значних інвестицій та дорогих покупок. Так само це не найкращий час для радикальних експериментів із зовнішністю та дорогих естетичних процедур, якщо їх можна спокійно перенести на більш нейтральний період. І ще один важливий момент: наприкінці жовтня до ретроградної Венери приєднається ретроградний Меркурій. Тому справи, які давно майже завершені, важливі домовленості та питання, що не потребують відкладання, краще поступово доводити до логічного завершення вже зараз", – пояснила експертка.

Що віщують зірки для України

"Для України початок жовтня може стати особливо важливим. Транзитний Т-квадрат Марса, Плутона та Меркурія накладається на чутливі точки натальної карти України та активує теми 1-го, 7-го і 9-го домів. У мунданній астрології це дуже показова комбінація. Перший дім пов’язаний із самою державою та її населенням. Сьомий — із відносинами з іншими країнами, партнерами та відкритими противниками, а також із питаннями війни і миру. Дев’ятий — із міжнародною політикою, правовими питаннями, домовленостями та процесами, які виходять далеко за межі однієї держави. Тому в перші дні жовтня я б особливо уважно стежила за воєнною ситуацією, міжнародними переговорами та рішеннями, які безпосередньо стосуються України", – каже Ксенія Базиленко.

За її словами, можуть загострюватися питання відносин із партнерами та противником, з’являтися складні переговори, важливі заяви або рішення міжнародного рівня.

"Це не обов’язково означає лише негативний сценарій. Напружені аспекти часто змушують ситуацію рухатися тоді, коли вона довго залишалася нерозв’язаною. Але сам процес може бути непростим", – наголосила експертка.

Крім того, вона зауважила про ще один цікавий показник. Зокрема, ретроградна Венера проходитиме 9-м домом гороскопа України, тому найближчими тижнями може знову постати тема міжнародної фінансової та матеріальної підтримки.

"Можливе повернення до раніше розпочатих переговорів, програм допомоги та домовленостей. Щось може отримати другий шанс, щось — потребувати перегляду умов, а в окремих питаннях можливі затримки чи обмеження. У якому саме напрямку розвиватиметься ця тема, буде зрозуміліше за аспектами, які формуватиме Венера протягом свого ретроградного руху", - зазначила астрологиня

4 жовтня - час зупинитись і видихнути

Ксенія Базиленко зазначає, що наприкінці такого насиченого тижня Сонце формує опозицію до Сатурна. Може відчуватися втома, тиск обставин, нестача сил або відчуття, що все рухається важче, ніж хотілося б. "І тут головне — не намагатися будь-якою ціною пробити зачинені двері. Неділю краще провести спокійніше: не перевантажувати себе, не брати на себе зайвої відповідальності, не приймати серйозних рішень у стані втоми та дати собі можливість відновитися", – каже експертка.

Головна порада тижня від Ксенії Базиленко

За її словами, тиждень з 28 вересня по 4 жовтня - це тиждень, який вимагає не страху, а усвідомленості та обережності.

"Не кожен конфлікт потребує нашої участі. Не кожна провокація потребує відповіді. Не кожне рішення потрібно приймати негайно. Особливо 1–3 жовтня варто контролювати емоції, слова та імпульсивні вчинки, уникати невиправданого ризику й уважніше ставитися до власної безпеки. І водночас пам’ятайте: навіть найскладніші астрологічні конфігурації не скасовують нашої здатності думати, обирати та діяти усвідомлено. Іноді найбільша сила полягає не в тому, щоб вступити в боротьбу, а в тому, щоб вчасно зупинитися. Бережіть себе і тих, кого любите. З любов’ю та повагою, ваша астролог Ксенія", – резюмувала експертка.

Гороскоп на період з 28 вересня по 4 жовтня

Овен

Цього тижня багато залежатиме від вашої здатності чути інших людей. На перший план можуть вийти партнерські стосунки, важливі домовленості, співпраця або питання, які давно вимагали чесної розмови. Не намагайтеся будь-якою ціною довести свою правоту — зараз набагато більше можна отримати через дипломатію. У другій половині тижня емоційний фон стає напруженішим, тому не поспішайте відповідати на провокації. Іноді одна спокійна розмова може вирішити те, що силою вирішити неможливо.

Порада тижня: шукайте союзників, а не суперників.

Телець

Тиждень просить навести лад у повсякденному житті. Можливо, накопичилося багато дрібних справ, робочих завдань або домашніх питань, які постійно відкладалися. Саме зараз добре поступово розібратися з ними та звільнити простір для нового. Зверніть увагу і на власний режим. Не намагайтеся встигнути все одразу: організму потрібні сон, нормальне харчування, рух і відпочинок. На роботі краще уникати конфліктів через дрібниці.

Порада тижня: порядок у маленьких речах поверне відчуття контролю над великими.

Близнюки

Для вас тиждень може бути яскравим і творчим. Хочеться більше життя, краси, романтики, спілкування та приємних емоцій. Можуть активізуватися особисті стосунки, питання дітей або справа, яка приносить вам справжнє задоволення. Хороший час, щоб повернутися до творчості, хобі або ідеї, яку ви колись відклали. Але ближче до середини тижня не дозволяйте емоціям керувати важливими рішеннями. Особливо якщо ситуація стосується кохання.

Порада тижня: дозвольте собі радість, але не втрачайте здорового глузду.

Рак

Головною темою тижня можуть стати дім і родина. Можливо, захочеться більше затишку, спокою та часу поруч із близькими. Можуть повернутися сімейні питання, які потрібно нарешті обговорити, або виникнути бажання щось змінити вдома. Не беріть на себе роль людини, яка повинна вирішити проблеми абсолютно всіх. Друга половина тижня емоційно непроста, тому особливо бережіть атмосферу в родині й не переносіть зовнішнє напруження на тих, кого любите.

Порада тижня: ваш дім має бути місцем відновлення, а не ще одним полем боротьби.

Лев

Для вас це один із найважливіших тижнів року з погляду самоконтролю. Енергії може бути дуже багато. Ви можете відчувати величезне бажання діяти, відстоювати себе, відповідати на несправедливість і негайно вирішувати те, що вас не влаштовує. Але саме Львам цього тижня особливо важливо не переходити межу. Уникайте агресії, небезпечних суперечок, імпульсивних вчинків і бажання перемогти будь-якою ціною. Будьте уважні за кермом і не ризикуйте там, де цього можна уникнути. Вашої сили зараз достатньо. Завдання — правильно нею розпорядитися.

Порада тижня: справжня сила проявляється не в агресії, а в умінні володіти собою.

Діва

У центрі уваги — гроші, ресурси та відчуття власної стабільності. Це хороший тиждень, щоб подивитися, куди йдуть ваші гроші, переглянути бюджет і зрозуміти, які витрати справді необхідні, а від яких можна відмовитися. Можуть з’явитися ідеї щодо додаткового заробітку або більш ефективного використання того, що ви вже маєте. Але великі фінансові рішення краще не приймати під впливом страху чи емоцій.

Порада тижня: зараз важливо не лише більше заробляти, а й грамотно розпоряджатися тим, що вже є.

Терези

Ваш час виходити на перший план. Цього тижня варто більше уваги приділити власним бажанням, планам, зовнішності та тому, яким ви бачите наступний етап свого життя. Може з’явитися відчуття, що настав час щось змінювати. І це справді хороший момент для внутрішнього перезавантаження. Але не поспішайте руйнувати старе тільки тому, що вам захотілося негайних змін. Спочатку зрозумійте, чого саме ви хочете.

Порада тижня: поставте себе на перше місце, але не втрачайте рівноваги.

Скорпіон

Для вас починається особливий період. Цього тижня краще трохи сповільнитися, менше розповідати про свої плани та більше спостерігати за тим, що відбувається навколо. Водночас саме Скорпіонам необхідно бути особливо уважними до власних думок та емоцій. Не дозволяйте образам, ревнощам або бажанню з’ясувати все тут і зараз штовхати вас на різкі рішення. Окремої уваги потребують кохання та гроші. Можуть повертатися люди або почуття з минулого, старі фінансові питання та незавершені історії. Не поспішайте відновлювати колишні стосунки лише тому, що емоції знову стали сильними. Не час і для необдуманих великих витрат.

Порада тижня: спостерігайте, аналізуйте і дайте собі час — далеко не все потрібно вирішувати негайно.

Стрілець

Тиждень може багато чого показати через ваше оточення. Друзі, колеги, однодумці та професійні зв’язки можуть відіграти важливу роль у ваших планах. Можливо, саме через іншу людину прийде цікава ідея, пропозиція або потрібна інформація. Водночас уважніше придивіться до свого кола спілкування. Не кожен, хто говорить правильні слова, справді готовий підтримати вас діями. Добре переглянути і довгострокові цілі: чи все, до чого ви прагнете, досі вам потрібно?

Порада тижня: тримайте поруч людей, з якими можна не лише мріяти, а й рухатися вперед.

Козоріг

Професійні питання можуть вийти на перший план. Можливо, доведеться проявити себе, взяти відповідальність або прийняти рішення, яке вплине на подальший напрямок роботи. Ваші дії можуть бути помітнішими, ніж зазвичай, тому важливо не лише те, що ви робите, а й те, як ви себе подаєте. Не вступайте у боротьбу з керівництвом або авторитетними людьми лише через принцип. Якщо виникне складна ситуація, стратегія зараз сильніша за прямий конфлікт.

Порада тижня: думайте не про миттєву перемогу, а про свою довгострокову позицію.

Водолій

Для вас це також один із найбільш напружених тижнів року, тому головне правило — не діяти зопалу. Події можуть змусити вас переглянути переконання, плани або своє ставлення до ситуації, яка давно викликає внутрішній спротив. Особливо обережними будьте в конфліктах. Не дозволяйте втягнути себе в боротьбу за принципом "хто кого". Якщо відчуваєте, що розмова стає агресивною, краще вчасно зупинитися. Також уважніше поставтеся до поїздок, дороги, документів і важливої інформації.

Порада тижня: не витрачайте сили на боротьбу, якої можна уникнути. Зараз холодна голова — ваша головна перевага.

Риби

Цього тижня можуть піднятися питання спільних грошей, боргів, зобов’язань або фінансових домовленостей з іншими людьми. Добре розібратися з тим, що давно залишалося незрозумілим: перевірити платежі, документи, умови домовленостей і власні фінансові зобов’язання. Але тиждень стосується не лише грошей. Він може принести глибокі внутрішні переживання та бажання нарешті звільнитися від того, що емоційно виснажує. Не бійтеся щось переглянути, але не робіть різких кроків у стані сильних емоцій.

Порада тижня: відпускайте те, що забирає ваш ресурс, і бережіть те, що справді має цінність.