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ЄС готує "дорожні карти" вступу для України та ще трьох країн - Politico

Київ • УНН

 • 952 перегляди

Єврокомісія планує чіткі графіки реформ і переговорів для України, Чорногорії, Молдови та Албанії. Іншим кандидатам їх поки не запропонують.

ЄС готує "дорожні карти" вступу для України та ще трьох країн - Politico

ЄС розробляє пропозиції, які б дали чотирьом країнам, найближчим до вступу до блоку, серед яких України чіткий, покроковий шлях до членства, тоді як інші відстають. Про це повідомляє з посиланням на джерела Politico, пише УНН.

Деталі

Для Чорногорії, України, Молдови та Албанії розглядаються цільові "дорожні карти", повідомили два високопосадовці Європейської комісії, які працюють над проєктами пропозицій, у межах зусиль щодо пришвидшення багаторічного процесу. 

Ці чотири країни розглядаються як лідери у процесі вступу до ЄС, але все ще стикаються з повільним прогресом та нечіткими термінами щодо того, коли вони можуть бути офіційно прийняті.

Хоча Брюссель давно підтримує їхні заявки на членство, "дорожні карти" знаменують собою перший випадок, коли їм будуть надані гарантії того, що якщо вони продовжать необхідні реформи, їх буде прийнято, а також запропоновані орієнтовні терміни завершення переговорів, пише видання.

За словами одного з чиновників, "дорожні карти" чіткіше визначать, що саме очікується від кожної країни-кандидата, а також створять зобов'язання для нинішніх членів, які повинні дати своє благословення на продовження процесу. У планах також встановлені приблизні дати офіційного завершення груп реформ, відомих як переговорні "кластери", - важливі віхи на шляху до членства.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови про становище країни на початку вересня пообіцяла цілеспрямовану підтримку країнам-кандидатам, "які досягли найбільшого прогресу".

Однак, чиновники підтвердили, що іншим країнам-кандидатам, які перебувають на ранніх етапах процесу, таким як Косово, Північна Македонія та Боснія і Герцеговина, "дорожні карти" на цьому етапі не будуть запропоновані. Також не будуть запропоновані Грузії, Туреччині чи Сербії, заявки яких зупинилися через побоювання щодо відступу від демократії та судової системи.

Речник Єврокомісії підтвердив, що нові "дорожні карти" "забезпечать шлях до завершення переговорів про вступ. Вони викладуть чіткий список пріоритетів: терміни та результати, щоб допомогти найпросунутішим кандидатам завершити необхідні реформи".

"Геополітичний імператив"

Цей крок відбувається на тлі окремого перегляду політики ЄС "перед розширенням" (pre-enlargement). Країнам-кандидатам потрібно запропонувати кращий шлях до "поступової інтеграції" в блок, вважають чиновники, який би використовував економічні вигоди та доступ до спільних проєктів для винагороди їх за прогрес. Цей перегляд політики, який очолює близький радник фон дер Ляєн Александр Адам, має бути представлений високопосадовцям 6 жовтня; він покликаний утримувати їх на шляху до ЄС, поки розглядаються їхні заявки.

"Розширення… залишається геополітичним імперативом. Однак вступ потребує часу", – ідеться в проєкті тексту перегляду політики "перед розширенням". "Країни-кандидати повинні пройти ретельний процес, заснований на заслугах, та здійснити далекосяжні та тривалі реформи. Цей час слід повністю стратегічно використати як для підготовки Союзу до розширення членства, так і для поглиблення поступової інтеграції у сферах, що становлять взаємний інтерес", - сказано у документі.

У межах цього перегляду фон дер Ляєн та комісар ЄС з питань розширення Марта Кос запропонують зміни до внутрішньої роботи блоку, щоб забезпечити наявність запобіжних заходів, які запобігають зриву ключової політики або відмові від своїх зобов’язань новими членами. Зміни можуть включати положення про захисні заходи (emergency clauses) та перехідні періоди, перш ніж певні права членства будуть повністю надані.

"Перегляди політики показують, що Союз може прийняти більше членів шляхом цілеспрямованої адаптації, значною мірою в межах існуючих договорів", – ідеться в проекті, де стверджується, що основоположні закони ЄС не потрібно змінювати, щоб розвіяти занепокоєння щодо розширення.

Уряди країни блоку обережно ставляться до прийняття нових членів, деякі з яких мають лише кілька десятиліть демократичного управління, після того, як Угорщина відступила від принципів верховенства права за часів колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана та використала право вето для блокування ключових політичних рішень, таких як санкції проти росії та підтримка України. Підтримка нинішніх членів має бути одностайною, щоб країни-кандидати могли просуватися через процес приєднання до ЄС.

Лідери країни ЄС обговорять, як і як швидко можна залучити нових членів, під час дводенного саміту в Брюсселі з 15 жовтня; своєю чергою, Єврокомісія попросить їх надати політичну підтримку для пришвидшення темпів. Європейська Рада проведе "стратегічне обговорення розширення та внутрішніх реформ", як видно з проєкту порядку денного.

Кос розповіла на початку цього місяця, що сподівається, що запропоновані зміни та переговори з лідерами призведуть до "осені розширення" після багатьох років повільного прогресу.

Україна як "складна дилема": FT дізналося про внутрішні переговори ЄС про розширення07.08.26, 14:42 • 35724 перегляди

Юлія Шрамко

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