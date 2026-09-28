"Букви почекають": у росії дитсадки вирішили сильніше завантажити "традиційними цінностями"
Київ • УНН
російські дитсадки посилюють духовно-моральне виховання замість акценту на буквах і цифрах. Дітям від 3 років розповідатимуть про Крим як частину рф.
У російських дитсадках планують посилити акцент на "духовно-моральному вихованні", яке глава мінпросвіти рф сергій кравцов назвав важливішим за вивчення букв і цифр. Нові підходи мають закріпити у федеральній програмі дошкільної освіти, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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Знайомство з рідною культурою, літературою, звичаями та моральними орієнтирами важливіше за заучування букв і цифр у садочку
За його словами, дитсадок має передусім залишатися місцем виховання, а не лише підготовки до школи.
У російських дитсадках уже запустили програми "Орлята-дошколята" та "Добрые игры", які мають прищеплювати дітям так звані "традиційні духовно-моральні цінності".
Про Крим – із 3 років
Згідно з методичними матеріалами "Добрых игр", вихователям пропонують уже з 3 років розповідати дітям про окупований Крим як про "регіон росії". У мінпросвіти рф розраховують, що такі заняття формуватимуть у дошкільнят "патріотичні почуття та гордість за свою країну".
Програма стала дошкільним аналогом пропагандистських "Разговоров о важном", які з'явилися у російських школах після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше путін заявляв, що російські "базові цінності" потрібно прищеплювати дітям ще з дошкільного віку.
Окремий проєкт "Орлята-дошколята" має готувати дітей до шкільної програми "Орлята россии". Посвята до неї супроводжується виконанням російського гімну, підняттям прапора та врученням значків і блакитних краваток.
У російських школах посилюють пропаганду та військову підготовку06.09.26, 12:19 • 11985 переглядiв