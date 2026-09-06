У російських школах посилюють пропаганду та військову підготовку

$44.7351.94
ukenru
Ексклюзив
08:57 • 5340 перегляди
Політолог пояснив, чому росія тримає Україну під постійними обстрілами
08:02 • 9118 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували рязанський НПЗVideo
Ексклюзив
07:50 • 10717 перегляди
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
06:58 • 11113 перегляди
Підтримка Трампом дата-центрів ШІ може вдарити по республіканцях на виборах
5 вересня, 22:37 • 37009 перегляди
"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером
5 вересня, 20:15 • 38077 перегляди
Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежіVideo
Ексклюзив
5 вересня, 18:53 • 24704 перегляди
Дощі затримаються в Україні щ на один день, температура може знизитись до +19°
5 вересня, 16:42 • 25148 перегляди
Максимум на 180 днів - в Україні продовжили строки розрахунків для експортерів агропродукції через атаки рф
5 вересня, 09:39 • 33331 перегляди
"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня
5 вересня, 08:59 • 28780 перегляди
росія вночі вперше за довгий час ударила по аеропортах Києва й Борисполя - ЗеленськийPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3м/с
69%
746мм
Популярнi новини
У НАТО попереджають, що Європа може не витримати тривалої війни з рф - The Guardian6 вересня, 00:46 • 5422 перегляди
Тепер кдб і гру чекатимуть українські дрони у своїх офісах - єврокомісарPhoto6 вересня, 01:20 • 15546 перегляди
У партії Ле Пен погрожують припинити допомогу Франції Києву після перемоги на виборах6 вересня, 01:55 • 13266 перегляди
путін підтримав залучення до ППО непридатних до служби росіян - ISW6 вересня, 02:32 • 8106 перегляди
Що святкують 6 вересня в Україні та світі6 вересня, 03:00 • 7206 перегляди
Публікації
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
Ексклюзив
07:50 • 10707 перегляди
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 67443 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 74875 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 63529 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 58137 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Штілерман
Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 27976 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 26970 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 38349 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 57142 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 53129 перегляди
Актуальне
Ка-50
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"
The Guardian
Bild

У російських школах посилюють пропаганду та військову підготовку

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Зокрема, були скорочені суспільствознавство й іноземні мови, натомість посилено викладання історії за підручниками мединського, військову підготовку та пропаганду "традиційних цінностей".

У російських школах посилюють пропаганду та військову підготовку

У новому навчальному році, у російських школах посилили пропаганду. Дітям скоротили вивчення суспільствознавства, щоб звільнити навчальні години для історії та військової підготовки, а також у школах з’явились предмети про "традиційні цінності". Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

Новий навчальний рік у російських школах приніс сім нових або оновлених пропагандистських ініціатив - майже утричі більше, ніж торік. Одна з головних змін - подальше скорочення суспільствознавства. Його приберуть із 8-го класу, а звільнені години віддадуть історії. Це означає менше часу на право, економіку, політику та роботу державних інституцій - знання, що допомагають школярам розуміти суспільство і критично оцінювати рішення влади

- йдеться у дописі розвідки.

Натомість, за наявними даними, учні 8 та 9 класів навчатимуться за єдиними підручниками історії, підготовленими за участю путінського пропагандиста мединського. У них ще більше уваги приділятимуть протистоянню із Заходом, "традиційним цінностям" та війні, тоді як у 9-х класах навчальний рік з історії починатиметься з уроків "росія - священна наша держава".

У 5–7-х класах скоротять іноземну мову з трьох уроків на тиждень до двох. Водночас п’ятикласникам у другому семестрі додадуть "Духовно-моральну культуру росії". Предмет має формувати "традиційні цінності" через вивчення державних діячів та військових,  передусім учасників війни проти України. Військову складову також посилюють. "Основи безпеки та захисту Батьківщини" розділять на два обов’язкові курси – безпеку життєдіяльності та початкову військову підготовку, по 34 години кожен. У школах також запроваджують оцінки за поведінку та нову концепцію історичної освіти, яка має виховувати "патріотично налаштовану "молодь"

- пише розвідка.

Ці зміни продовжують політику кремля щодо шкільної освіти, яка посилилася після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді в школах з’явилися "Розмови про важливе", церемонії підняття прапора, "Рух перших", нові підручники історії, військова підготовка та радники директорів із виховної роботи.

Минулого року суспільствознавство вже прибрали з 6–7-х класів. Тепер його скорочують ще на один рік, звільняючи час для "історії", військової підготовки та державної ідеології

 - підкреслює розвідка.

Нагадаємо

рф запроваджує на окупованих територіях України військову підготовку, пропаганду й навчання керування дронами. Із 2026 року планують кадетські класи.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніСвітОсвіта
Школа
російська пропаганда
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Україна