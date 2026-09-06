У новому навчальному році, у російських школах посилили пропаганду. Дітям скоротили вивчення суспільствознавства, щоб звільнити навчальні години для історії та військової підготовки, а також у школах з’явились предмети про "традиційні цінності". Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Новий навчальний рік у російських школах приніс сім нових або оновлених пропагандистських ініціатив - майже утричі більше, ніж торік. Одна з головних змін - подальше скорочення суспільствознавства. Його приберуть із 8-го класу, а звільнені години віддадуть історії. Це означає менше часу на право, економіку, політику та роботу державних інституцій - знання, що допомагають школярам розуміти суспільство і критично оцінювати рішення влади

Натомість, за наявними даними, учні 8 та 9 класів навчатимуться за єдиними підручниками історії, підготовленими за участю путінського пропагандиста мединського. У них ще більше уваги приділятимуть протистоянню із Заходом, "традиційним цінностям" та війні, тоді як у 9-х класах навчальний рік з історії починатиметься з уроків "росія - священна наша держава".

У 5–7-х класах скоротять іноземну мову з трьох уроків на тиждень до двох. Водночас п’ятикласникам у другому семестрі додадуть "Духовно-моральну культуру росії". Предмет має формувати "традиційні цінності" через вивчення державних діячів та військових, передусім учасників війни проти України. Військову складову також посилюють. "Основи безпеки та захисту Батьківщини" розділять на два обов’язкові курси – безпеку життєдіяльності та початкову військову підготовку, по 34 години кожен. У школах також запроваджують оцінки за поведінку та нову концепцію історичної освіти, яка має виховувати "патріотично налаштовану "молодь"