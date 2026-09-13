Втрати росії у війні проти України сягнули 1,506 млн військових - Генштаб

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 1 506 900 військових. Лише за минулу добу росія втратила ще 1 520 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Станом на 13 вересня загальні втрати противника також становлять 12 344 танки, 25 330 бойових броньованих машин, 49 678 артилерійських систем, 2 120 РСЗВ та 1 635 засобів ППО.

За останню добу Сили оборони знищили 8 бойових броньованих машин, 2 142 БпЛА та 17 НРК ворога.

Також російські війська втратили 410 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спеціальної техніки.

З початку повномасштабної війни втрати рф становлять 442 літаки, 356 гелікоптерів, 5 111 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

Нагадаємо

За даними Генштабу, втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років.

У липні рф зазнала рекордних втрат у живій силі з початку 2026 року - Генштаб