Потери России в войне против Украины достигли 1,506 млн военнослужащих — Генштаб

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 506 900 военнослужащих. Только за прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 520 человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 13 сентября общие потери противника также составляют 12 344 танка, 25 330 боевых бронированных машин, 49 678 артиллерийских систем, 2 120 РСЗО и 1 635 средств ПВО.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 8 боевых бронированных машин, 2 142 БПЛА и 17 НРК противника.

Также российские войска потеряли 410 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 5 единиц специальной техники.

С начала полномасштабной войны потери РФ составляют 442 самолета, 356 вертолетов, 5 111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки. В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Напомним

По данным Генштаба, потери РФ в войне против Украины превысили ее совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет.

В июле рф понесла рекордные потери в живой силе с начала 2026 года - Генштаб