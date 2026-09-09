Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – Генштаб
Київ • УНН
Втрати російських військ убитими й пораненими перевищили 1,5 млн осіб, повідомив Генштаб ЗСУ. Це найбільші втрати рф з часів Другої світової.
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,5 млн осіб убитими та пораненими. Це найбільші втрати армії рф в одній війні з часів Другої світової, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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За даними Генштабу, ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.
Зокрема, нинішні втрати рф приблизно в 100 разів перевищують втрати СРСР за 10 років війни в Афганістані.
Крім того, показник у 1,5 млн приблизно в 125 разів більший за офіційно визнані росією втрати під час Першої та Другої чеченських воєн.
У Генштабі наголосили, що показник у 1,5 млн охоплює як убитих, так і поранених російських військових від початку повномасштабного вторгнення.
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