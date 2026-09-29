ЗСУ знищили три російські танки за 65 км від фронту, хоча окупанти закопали їх у землю

Українські військові виявили та знищили три російські танки, які окупанти намагалися сховати приблизно за 65 км від лінії фронту на Олександрівському напрямку. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

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За даними аналітиків, про операцію 27 вересня повідомив український підрозділ безпілотних систем. Російські військові намагалися максимально замаскувати бронетехніку.

Танки були вкопані в землю, а над ними росіяни спорудили спеціальні укриття, які мали захистити техніку від виявлення та українських ударів.

Схованка не допомогла

Попри маскування та значну відстань від передової, українським військовим вдалося знайти всі три машини та завдати по них ударів. За даними підрозділу, танки були знищені.

ISW також повідомляє про активізацію українських військ на Олександрівському напрямку. російські мілблогери раніше визнали, що Сили оборони звільнили Перебудову, а також увійшли до Комара, де триває боротьба за контроль над населеним пунктом.

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