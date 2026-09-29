росія вночі вдарила балістикою по Києву: пошкоджені адмінбудівля та навчальний заклад

У ніч на 29 вересня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого зафіксовані пошкодження у Солом'янському та Печерському районах столиці. Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

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У Солом'янському районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку. Також зафіксовані влучання в адміністративну будівлю інфраструктурного об'єкта та навчальний заклад.

У Печерському районі внаслідок атаки загорілася нежитлова будівля. Також з'являлися повідомлення про падіння безпілотника в урядовому кварталі столиці, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Атаки на Київ тривають із 28 вересня

Раніше російські війська атакували будівлю Національної академії наук України. Внаслідок удару загинули двоє людей, серед них – помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна. Сам Горбулін дістав поранення.

За даними Кличка, внаслідок російських атак на столицю, які тривали з ранку 28 вересня, постраждали 26 людей. Восьмеро з них були госпіталізовані.

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