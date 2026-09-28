Десять змін від Мальдери - стали відомі склади на матч Україна-Грузія
Київ • УНН
Андреа Мальдера оголосив склад України на матч із Грузією о 19:00 у Тбілісі. Капітаном став Олександр Зубков.
Вже о 19:00 на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі розпочнеться матч між збірними України та Грузії у рамках 2-го туру Ліги. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив стартову одинадцятку, яка зазнала суттєвих змін після матчу з Угорщиною, передає УНН.
Деталі
Місце у воротах зайняв Анатолій Трубін. У захисті: Богдан Михайліченко, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Валерій Бондар.
У півзахисті: Єгор Назарина, Олександр Піхальонок. На флангах нападу: Олександр Зубков (капітан) та Максим Хлань. У нападі Матвій Пономаренко та Владислав Ванат.
На заміні: Володимир Бражко, Владислав Велетень, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Олег Очеретько, Дмитро Різник, Данило Сікан, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко та Георгій Єрмаков.
Як повідомляв УНН, у понеділок, 28 вересня, збірна України завітає до Тбілісі на матч 2-го туру Ліги націй проти Грузії. Старт поєдинку заплановано на 19:00.
Наша команда зіграє у жовтому комплекті форми.
Ліга націй: Грузія-Україна - де та коли дивитися матч26.09.26, 13:23 • 25099 переглядiв