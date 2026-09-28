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По центру Києва вдарив ворожий дрон: сталася пожежа у НАН, щонайменше одна загибла і травмовані

Київ • УНН

 • 15243 перегляди

У Шевченківському районі Києва дрон вдарив по нежитловій будівлі. У НАН сталася пожежа. Повідомляють про загиблу жінку та травмованих.

По центру Києва вдарив ворожий дрон: сталася пожежа у НАН, щонайменше одна загибла і травмовані
Пожежа у НАН після удару рф у центрі Києва. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У центрі Києва ворожий дрон вдарив по нежитловій будівлі. Сталася пожежа у Національній академії наук. Є травмовані та щонайменше одна загибла людина. Про це повідомили 28 вересня мер столиці Віталій Кличко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко і очільник Шевченківської РДА Києва Олександр Сазанович у соцмережах, пише УНН.

У Шевченківському районі, в середмісті столиці, падіння БпЛА на нежитлову будівлю. Пожежа. Екстрені служби прямують на місце

- повідомив Кличко.

Керівник ЦПД РНБО Коваленко оприлюднив кадр будівлі Академії наук у Києві у диму. На фото видно, як люди вилізають з вікон будівлі НАН.

"Академія наук, центр Києва, яка ідіотська війна", - прокоментував удар рф Коваленко.

Очільник Шевченківської РДА Києва Олександр Сазанович повідомив, що на місці ураження в Шевченківському районі "є травмовані та загиблі".

"На місці працюють усі екстрені та відповідні служби. Прошу мешканців не наближатися до місця події та не заважати роботі служб", - написав Сазанович у Telegram.

"На жаль, стало відомо про загиблу жінку внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - уточнили у КМВА.

У Дніпрі через удар рф по бізнес-центру троє загиблих, багато поранених28.09.26, 13:19 • 2038 переглядiв

Пожежа у Національній академії наук після удару рф у центрі Києва. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Національна академія наук України
Віталій Кличко
Київ