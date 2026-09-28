По центру Києва вдарив ворожий дрон: сталася пожежа у НАН, щонайменше одна загибла і травмовані
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва дрон вдарив по нежитловій будівлі. У НАН сталася пожежа. Повідомляють про загиблу жінку та травмованих.
У центрі Києва ворожий дрон вдарив по нежитловій будівлі. Сталася пожежа у Національній академії наук. Є травмовані та щонайменше одна загибла людина. Про це повідомили 28 вересня мер столиці Віталій Кличко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко і очільник Шевченківської РДА Києва Олександр Сазанович у соцмережах, пише УНН.
У Шевченківському районі, в середмісті столиці, падіння БпЛА на нежитлову будівлю. Пожежа. Екстрені служби прямують на місце
Керівник ЦПД РНБО Коваленко оприлюднив кадр будівлі Академії наук у Києві у диму. На фото видно, як люди вилізають з вікон будівлі НАН.
"Академія наук, центр Києва, яка ідіотська війна", - прокоментував удар рф Коваленко.
Очільник Шевченківської РДА Києва Олександр Сазанович повідомив, що на місці ураження в Шевченківському районі "є травмовані та загиблі".
"На місці працюють усі екстрені та відповідні служби. Прошу мешканців не наближатися до місця події та не заважати роботі служб", - написав Сазанович у Telegram.
"На жаль, стало відомо про загиблу жінку внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - уточнили у КМВА.
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