У Дніпрі через удар рф по бізнес-центру троє загиблих, багато поранених

Як виглядає бізнес-центр у Дніпрі після удару рф. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У центрі Дніпра після ворожого удару по бізнес-центру вже троє загиблих і 12 постраждалих. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах 28 вересня, пише УНН.

Троє людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Щонайменше 12 дістали поранень. Медики надають усім необхідну допомогу - написав Ганжа.

Ресурс "Опендатамедіа" повідомив: "Сьогодні під російською атакою опинився офіс Опендатаботу у Дніпрі. На щастя, серед команди жертв немає. На роботі сервісів це не позначиться - автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі".

рф вдарила по бізнес-центру в центрі Дніпра - людей дістають з верхніх поверхів, є ті, хто не виходить на зв'язок

Окрім того, голова ОВА повідомив про жертву російського удару в області.

"Одна людина загинула і ще троє дістали поранень через атаку росіян на Синельникове. Серед поранених – 15-річний хлопець. Він зараз у лікарні у важкому стані. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Вирувала масштабна пожежа. Надзвичайники її вже локалізували", - зазначив Ганжа.