рф вдарила по бізнес-центру в центрі Дніпра - людей дістають з верхніх поверхів, є ті, хто не виходить на зв'язок
Київ • УНН
У центрі Дніпра поранені четверо людей, тривають пошуки та евакуація. У Синельниковому постраждали троє, ще троє не виходять на зв’язок.
росія атакувала бізнес-центр у центрі Дніпра і відділення логістичної компанії в області. В обласному центрі відомо про 4 постраждалих, є люди, які не виходять на зв'язок. Триває пошуково-рятувальна операція, застряглих на верхніх поверхах у будівлі людей евакуюють автодрабиною. В області також є поранені і ті, хто не виходить на зв'язок. Про це УНН пише з посиланням на дані голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи і голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
Що відомо про удар рф по Дніпру
"Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Є постраждалі", - повідомив спочатку, після 11 години 28 вересня, Ганжа у соцмережах.
"Ворог атакував Дніпро. Вдарив по центру міста посеред робочого дня – там, де багато людей. Є поранені. Декілька людей наразі не виходять на зв’язок", - додав голова облради Лукашук у соцмережах.
Зі слів голови ОВА, росіяни вдарили по офісній будівлі у середмісті Дніпра безпілотником.
У бізнес-центрі, який постраждав через російський удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. На зараз відомо про чотирьох поранених. Ще 47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини
З його слів, на місці працюють усі екстрені служби.
Під ударом рф логістика в Дніпропетровській області
"Ворог атакував відділення логістичної компанії у Синельниковому. Спалахнула пожежа. Дістали поранень троє людей. Ще троє наразі не виходять на зв'язок. Триває пошуково-рятувальна операція", - зазначив Ганжа.
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