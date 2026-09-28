рф ударила по бизнес-центру в центре Днепра - людей достают с верхних этажей, есть те, кто не выходит на связь

РФ ударила по центру Днепра. Фото: начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Facebook

россия атаковала бизнес-центр в центре Днепра и отделение логистической компании в области. В областном центре известно о 4 пострадавших, есть люди, которые не выходят на связь. Продолжается поисково-спасательная операция, застрявших на верхних этажах здания людей эвакуируют автолестницей. В области также есть раненые и те, кто не выходит на связь. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Что известно об ударе рф по Днепру

"Враг ударил по центру Днепра. Начался пожар. Есть пострадавшие", — сообщил сначала, после 11 часов 28 сентября, Ганжа в соцсетях.

"Враг атаковал Днепр. Ударил по центру города посреди рабочего дня — там, где много людей. Есть раненые. Несколько человек сейчас не выходят на связь", — добавил глава облсовета Лукашук в соцсетях.

По словам главы ОВА, россияне ударили по офисному зданию в центре Днепра беспилотником.

В бизнес-центре, пострадавшем из-за российского удара, продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент известно о четырех раненых. Еще 47 человек спасатели вывели из охваченного огнем здания. Людей с верхних этажей эвакуируют с помощью автолестницы сообщил Ганжа в соцсетях 28 сентября.

По его словам, на месте работают все экстренные службы.

Под ударом рф логистика в Днепропетровской области

"Враг атаковал отделение логистической компании в Синельниково. Вспыхнул пожар. Ранения получили три человека. Еще трое сейчас не выходят на связь. Продолжается поисково-спасательная операция", — отметил Ганжа.

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