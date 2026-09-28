рф ударила по бизнес-центру в центре Днепра - людей достают с верхних этажей, есть те, кто не выходит на связь
Киев • УНН
В центре Днепра ранены четыре человека, продолжаются поиски и эвакуация. В Синельниково пострадали трое, ещё трое не выходят на связь.
россия атаковала бизнес-центр в центре Днепра и отделение логистической компании в области. В областном центре известно о 4 пострадавших, есть люди, которые не выходят на связь. Продолжается поисково-спасательная операция, застрявших на верхних этажах здания людей эвакуируют автолестницей. В области также есть раненые и те, кто не выходит на связь. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
Что известно об ударе рф по Днепру
"Враг ударил по центру Днепра. Начался пожар. Есть пострадавшие", — сообщил сначала, после 11 часов 28 сентября, Ганжа в соцсетях.
"Враг атаковал Днепр. Ударил по центру города посреди рабочего дня — там, где много людей. Есть раненые. Несколько человек сейчас не выходят на связь", — добавил глава облсовета Лукашук в соцсетях.
По словам главы ОВА, россияне ударили по офисному зданию в центре Днепра беспилотником.
В бизнес-центре, пострадавшем из-за российского удара, продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент известно о четырех раненых. Еще 47 человек спасатели вывели из охваченного огнем здания. Людей с верхних этажей эвакуируют с помощью автолестницы
По его словам, на месте работают все экстренные службы.
Под ударом рф логистика в Днепропетровской области
"Враг атаковал отделение логистической компании в Синельниково. Вспыхнул пожар. Ранения получили три человека. Еще трое сейчас не выходят на связь. Продолжается поисково-спасательная операция", — отметил Ганжа.
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