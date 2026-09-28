Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР

Офис президента Южной Кореи потребовал от Украины официальных объяснений и извинений, обвинив Киев в раскрытии информации о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

"Офис президента выражает глубокое сожаление в связи с односторонним раскрытием Украиной информации и ее последующим ложным заявлением об отсутствии соглашения о неразглашении", – заявил старший секретарь президента по вопросам связей с общественностью Сон Ги-хон в своем заявлении, опубликованном в воскресенье, 27 сентября.

Он сказал, что правительство рассматривает дополнительные меры по этому вопросу, если это необходимо.

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Украина захватила двух северокорейцев в курской области россии в январе 2025 года. Они, как отмечается, были первыми северокорейскими солдатами, которых взяли живыми с момента вступления Пхеньяна в войну в 2024 году, помогая россии.

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Южная Корея ранее отказывалась подтверждать прибытие солдат, ссылаясь на опасения за их безопасность и безопасность членов их семей, которые все еще находятся в Северной Корее.

Сеул и Киев обсуждали возможную передачу после того, как двое солдат выразили желание поехать в Южную Корею, по словам оппозиционного законодателя в Сеуле.

Передача происходит на фоне поддержки Южной Кореей усилий по возобновлению диалога с Северной Кореей, а президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность к взаимодействию с Пхеньяном.

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