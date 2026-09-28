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Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР

Киев • УНН

 • 3430 просмотра

Южная Корея обвинила Украину в раскрытии информации о передаче двух северокорейских военнопленных. Сеул требует объяснений и извинений.

Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР

Офис президента Южной Кореи потребовал от Украины официальных объяснений и извинений, обвинив Киев в раскрытии информации о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

"Офис президента выражает глубокое сожаление в связи с односторонним раскрытием Украиной информации и ее последующим ложным заявлением об отсутствии соглашения о неразглашении", – заявил старший секретарь президента по вопросам связей с общественностью Сон Ги-хон в своем заявлении, опубликованном в воскресенье, 27 сентября.

Он сказал, что правительство рассматривает дополнительные меры по этому вопросу, если это необходимо.

Скандал между Украиной и Южной Кореей из-за пленных из КНДР обострился: почему Сеул так жестко отреагировал28.09.26, 00:56 • 25514 просмотров

Посольство Украины в Сеуле не сразу ответило на запрос Reuters о комментарии.

Президент Южной Кореи упрекнул Украину за разглашение передачи Сеулу пленных из КНДР - в ОП отреагировали25.09.26, 10:23 • 4322 просмотра

Украина захватила двух северокорейцев в курской области россии в январе 2025 года. Они, как отмечается, были первыми северокорейскими солдатами, которых взяли живыми с момента вступления Пхеньяна в войну в 2024 году, помогая россии.

Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский23.09.26, 21:22 • 73778 просмотров

Южная Корея ранее отказывалась подтверждать прибытие солдат, ссылаясь на опасения за их безопасность и безопасность членов их семей, которые все еще находятся в Северной Корее.

Сеул и Киев обсуждали возможную передачу после того, как двое солдат выразили желание поехать в Южную Корею, по словам оппозиционного законодателя в Сеуле.

Передача происходит на фоне поддержки Южной Кореей усилий по возобновлению диалога с Северной Кореей, а президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность к взаимодействию с Пхеньяном.

США и Южная Корея договорились содействовать восстановлению диалога с Пхеньяном23.09.26, 09:16 • 5742 просмотра

Юлия Шрамко

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Южная Корея
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