Украинские перехватчики уже сбивают более половины реактивных «Шахедов» — Defense Express
Киев • УНН
Украина уничтожает или подавляет около 55% реактивных «Шахедов». Испытываются перехватчики, чтобы повысить эффективность защиты более чем до 90%.
У Украины уже есть несколько эффективных прототипов дронов-перехватчиков, способных уничтожать новые российские реактивные «Шахеды», а отдельные команды применяют их в реальных боевых условиях. Производство таких систем планируют масштабировать, сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
По данным издания, в сентябре Россия применила против Украины более 2730 реактивных «Шахедов». Силы обороны уничтожили или подавили средствами РЭБ более 1500 из них — таким образом, общая эффективность противодействия составляет около 55%.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила системы-перехватчики, которые потенциально могут стать одним из главных средств защиты от таких дронов. В настоящее время речь идет о наращивании их производства и выпуска необходимых компонентов.
Почему реактивные «Шахеды» стали новой проблемой
В отличие от обычных «Шахедов», против которых эффективность украинской обороны превышает 90%, реактивные модификации значительно быстрее и сложнее для перехвата. Их массовое применение заставляет Украину искать более дешевую альтернативу использованию дефицитных зенитных и авиационных ракет.
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По данным Defense Express, украинские разработчики уже создали несколько прототипов специализированных перехватчиков реактивных дронов. Часть из них проходит испытания непосредственно во время российских атак.
Зеленский заявил, что конечная цель — довести эффективность защиты от реактивных «Шахедов» как минимум до уровня противодействия обычным моделям, то есть выше 90%.
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