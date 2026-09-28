Украинские перехватчики уже сбивают более половины реактивных «Шахедов» — Defense Express

У Украины уже есть несколько эффективных прототипов дронов-перехватчиков, способных уничтожать новые российские реактивные «Шахеды», а отдельные команды применяют их в реальных боевых условиях. Производство таких систем планируют масштабировать, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, в сентябре Россия применила против Украины более 2730 реактивных «Шахедов». Силы обороны уничтожили или подавили средствами РЭБ более 1500 из них — таким образом, общая эффективность противодействия составляет около 55%.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила системы-перехватчики, которые потенциально могут стать одним из главных средств защиты от таких дронов. В настоящее время речь идет о наращивании их производства и выпуска необходимых компонентов.

Почему реактивные «Шахеды» стали новой проблемой

В отличие от обычных «Шахедов», против которых эффективность украинской обороны превышает 90%, реактивные модификации значительно быстрее и сложнее для перехвата. Их массовое применение заставляет Украину искать более дешевую альтернативу использованию дефицитных зенитных и авиационных ракет.

Имеет ли украинское оружие преимущество перед западным и при чём здесь battle-proven

По данным Defense Express, украинские разработчики уже создали несколько прототипов специализированных перехватчиков реактивных дронов. Часть из них проходит испытания непосредственно во время российских атак.

Зеленский заявил, что конечная цель — довести эффективность защиты от реактивных «Шахедов» как минимум до уровня противодействия обычным моделям, то есть выше 90%.

Зеленский заявил, что сейчас уровень перехвата реактивных "шахедов" составляет 55%