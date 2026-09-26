Зеленский заявил, что сейчас уровень перехвата реактивных "шахедов" составляет 55%

В сентябре Россия выпустила более 2730 реактивных "шахедов". Сейчас Силы обороны Украины сбивают 55% этих целей. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Украинское перехватывание реактивных "шахедов" сейчас составляет 55%. За сентябрь было более 2730 реактивных "шахедов", более 1,5 тысячи сбито или подавлено. Конечно, к сожалению, значительная часть достигает определённых целей, но мы в Украине шаг за шагом обеспечим защиту, сделаем её не меньшей, чем уже есть защита от обычных "шахедов": по обычным "шахедам" сбивается более 90%

Зеленский отметил, что уже есть несколько эффективных прототипов перехватчиков против российских реактивных дронов.

Есть команды, которые используют их в боевых условиях. Уже определены перехватчики, которые могут стать основным средством нашей защиты. Производство, компоненты — всё это мы масштабируем. Ответ будет. Так же и в отношении других существующих угроз