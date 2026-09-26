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Financial Times

Зеленский заявил, что сейчас уровень перехвата реактивных "шахедов" составляет 55%

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В сентябре россия запустила более 2730 реактивных «шахедов», из них свыше 1500 были сбиты или подавлены. Украина масштабирует производство перехватчиков.

Зеленский заявил, что сейчас уровень перехвата реактивных "шахедов" составляет 55%

В сентябре Россия выпустила более 2730 реактивных "шахедов". Сейчас Силы обороны Украины сбивают 55% этих целей. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Украинское перехватывание реактивных "шахедов" сейчас составляет 55%. За сентябрь было более 2730 реактивных "шахедов", более 1,5 тысячи сбито или подавлено. Конечно, к сожалению, значительная часть достигает определённых целей, но мы в Украине шаг за шагом обеспечим защиту, сделаем её не меньшей, чем уже есть защита от обычных "шахедов": по обычным "шахедам" сбивается более 90%

- сказал Президент.

Зеленский отметил, что уже есть несколько эффективных прототипов перехватчиков против российских реактивных дронов.

Есть команды, которые используют их в боевых условиях. Уже определены перехватчики, которые могут стать основным средством нашей защиты. Производство, компоненты — всё это мы масштабируем. Ответ будет. Так же и в отношении других существующих угроз

- сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что в следующем году россия планирует потратить 12 миллиардов долларов на производство реактивных дронов и барражирующих боеприпасов.

Мы знаем из российских внутренних документов, что они готовят и что именно на следующий год: какие объёмы, какое финансирование. Мы готовим наше противодействие, и по каждому пункту должно быть украинское средство

- добавил глава государства.

Путин ищет поводы, чтобы не встречаться и не заканчивать войну - Зеленский26.09.26, 21:01 • 1054 просмотра

Ольга Розгон

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