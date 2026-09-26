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"Milftech" в действии: Fire Point делает ставку на женщин в оборонной отрасли

Киев • УНН

 • 4160 просмотра

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех рассказала, что за термином «milftech» стоит идея привлечь больше внимания к низкой представленности женщин в miltech и STEM.

"Milftech" в действии: Fire Point делает ставку на женщин в оборонной отрасли

В украинской оборонной компании Fire Point, где сейчас работает около 7,5 тысячи человек, женщины составляют не более 15% всех сотрудников. CEO компании Ирина Терех считает, что женщин в оборонной индустрии и STEM по-прежнему мало не из-за отсутствия у них необходимых способностей, а из-за недостатка поддержки и стереотипов о "мужских" профессиях. Об этом она рассказала в новом выпуске "FEDORIV VLOG", пишет УНН.

По словам Ирины Терех, даже в Fire Point, где созданы условия для работы женщин, их доля среди сотрудников остается небольшой.

"Очень мало. К сожалению, даже у нас в компании, где, казалось бы, для этого есть все условия, женщин у нас не более 15% от всех сотрудников. Но у нас в компании есть шутка. И когда другие компании называют себя "милтех" (miltech) компаниями, мы называем себя "милфтех" (milftech) компанией. Соответственно, у этой шутки есть много граней — как "хи-хи — ха-ха", так и более философских. На самом деле эту идею подкинул один мой друг. Сейчас он служит. Это было очень смешно. Эта аналогия подняла мне настроение, и я решила, что теперь все должны об этом знать. Сейчас "милфтех" (milftech) — это торговая марка", — рассказала CEO Fire Point.

Однако, по замыслу Ирины Терех, milftech должен быть не просто шуткой или названием для продукции. Его задача — объединить женщин и привлечь их внимание к возможностям в miltech и STEM.

"У нас задача не выпускать, а объединять. Я поняла, что очень мало женщин в оборонной индустрии, или, если мы расширяем эти рамки, в STEM. Не потому, что женщины чего-то не умеют, а потому, что они не знали, что могут это делать. Никто им об этом не сказал", — пояснила она.

CEO Fire Point также отметила, что женщины на протяжении карьеры могут сталкиваться с сексизмом, что, по ее мнению, влияет на готовность пробовать себя в сферах, которые традиционно воспринимаются как мужские.

"Также нужно понимать, что очень многие женщины сталкивались с сексизмом на протяжении своей карьеры, и где-то, возможно, капля за каплей это привело к ощущению, что не нужно пробовать что-то новое, не нужно лезть куда-то в мужскую сферу", — сказала она.

В то же время Ирина Терех подчеркнула, что не считает оборонную индустрию мужской сферой и пригласила женщин присоединиться к этому делу.

"Я предлагаю всем девушкам, женщинам и, возможно, даже бабушкам, если у них есть такое желание, присоединиться к борьбе экзистенциальной Украины против россии. И если вы считаете, что готовы сменить профессию и у вас есть определенные скиллы, потому что нужны не только исключительно инженерные скиллы, присоединиться к нашей команде — это такая краткосрочная цель, а долгосрочная — я понимаю, что мне хочется развивать, популяризировать важность инженерного образования среди девушек, женщин. Создать некое поддерживающее сообщество, где будет определенная опора для тех, кто считает, что им сложно находиться в мужской сфере, потому что мне не нравится разделение лидерства по гендерному принципу. У нас в компании нет ни одной операции, для выполнения которой нужны половые органы. И слава Богу", — подчеркнула CEO Fire Point.

По ее словам, с помощью будущего milftech-манифеста в Fire Point хотят вдохновить женщин попробовать себя в сферах, которые раньше могли казаться им недоступными.

"Если благодаря этому нашему будущему манифесту milftech, такому шуточному, мы сможем вдохновить кого-то попробовать себя в том, о чем вам говорили, что это не для девочек, мы будем рады поддержать тем, чем можем", — сказала Ирина Терех.

СЕО Fire Point Ирина Терех: "Наверное, я первая женщина, которая строит украинский завод по производству ракетного топлива на территории НАТО" 21.08.26, 16:23 • 56568 просмотров

Евгений Царенко

ОбществоТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
НАТО
Украина