СЕО Fire Point Ирина Терех: "Наверное, я первая женщина, которая строит украинский завод по производству ракетного топлива на территории НАТО"

Ирина Терех \ Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Украинская оборонно-технологическая компания Fire Point строит первый украинский военный завод на территории страны — члена НАТО, Дании. Этот завод будет производить твердое ракетное топливо. Проектом руководит СЕО и СТО Fire Point Ирина Терех, сообщает УНН.

Запуск завода ожидается в конце 2027 года. Строительные работы уже начались. Было принято решение разместить мощности не в Украине из-за фактора безопасности, поскольку Россия охотится на оборонные производства.

"Это будет будущий шахтный комплекс и производственный комплекс по заливке ракет FP-7 и FP-7.x, а также бустеров для Flamingo", — отметила Ирина Терех во время пресс-тура на строительную площадку.

СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании

Ирина Терех также рассказала, что Fire Point уже производит ракетное топливо в Украине, а завод в Дании позволит значительно масштабировать мощности.

"Но когда дело дошло до масштабирования производства, учитывая потребность в предсказуемой мощности, расположенной в безопасном месте, мы приняли очень щедрое приглашение Дании разместить такой завод здесь", — объяснила она.

По словам Ирины Терех, Дания выразила заинтересованность в предоставлении украинской оборонной промышленности возможностей размещать свое производство на ее территории. Но когда такое предложение прозвучало, то, как рассказала Терех, она не верила, что европейская страна достаточно быстро выдаст разрешение на строительство завода по производству ракетного топлива. Однако датские власти действовали быстро, и уже через три недели с момента предложения команда инспектировала площадки под будущий объект.

"И да, я, вероятно, первая женщина, которая строит украинский завод по производству ракетного топлива на территории НАТО. Но хочу сказать, что у нас очень большая команда, и за моей спиной стоят более 7 тысяч сотрудников Fire Point — и женщины, и мужчины разного возраста. Они каждый день делают свою работу для того, чтобы это могло произойти. Для меня честь их представлять, но это наша общая заслуга", — рассказала Ирина Терех.

Стала известна стоимость завода по производству твёрдого ракетного топлива для ракет Flamingo в Дании

Общая площадь завода составит более 120 тыс. кв. м, а мощность — от 800 до более чем 4100 ракет в год в зависимости от потребностей. Процесс строительства заставил пересмотреть нормативные требования и экспертизу по возведению таких масштабных объектов. На время войны в Украине завод будет работать на нужды наших Сил обороны, в дальнейшем планируется, что топливо будет поставляться и европейским партнерам.

По словам Ирины Терех, строительство завода оценивается в более чем 150 млн евро. Его стоимость выросла после того, как выяснилось, что приобретенное компанией помещение не подходит для производства, и она вынуждена строить новое.

Напомним

Как сообщал УНН, завод по производству твердого ракетного топлива Fire Point строит в датском городе Войенс, расположенном на юге страны. Это первый случай в рамках НАТО, когда страна — член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории.

Чтобы Fire Point могла начать производство твердого топлива для ракет Flamingo, датские власти устранили более 20 законодательных барьеров.

Размещение производства в Дании позволит минимизировать риск возможного российского удара по предприятию.