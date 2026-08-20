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Техніка

СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії

Київ • УНН

 • 7226 перегляди

Завод вироблятиме паливо для ракет FP-7, FP-7.x та Flamingo. Завод будується за всіма вимогами європейського законодавства.

СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії
Ірина Терех

Український виробник ракет та ударних БПЛА Fire Point запустив першу чергу будівництва заводу з виробництва твердого ракетного палива у Данії. Тут заливатимуть балістичні ракети FP-7, перехоплювачі балістики FP-7.x, а також бустери до ракет FP-5 Flamingo. Зараз будівельники риють котлован під основний цех, пише УНН.

"Ми знаходимося на першій черзі будівництва нашого заводу з виробництва ракетного палива в Данії, яке прилягає до того заводу, який ми придбали минулого року. Тут зараз відбувається риття котловану під основний цех за усіма вимогами місцевого законодавства, які ми разом розробили з урядами Данії і Швеції", – розповіла СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех під час престуру.

Ірина Терех розповіла, що будівництво здійснюватимуть кількома чергами, загальна площа заводу складатиме понад 120 тис. кв. м. Також буде збудована додаткова безпекова інфраструктура навколо заводу.

За її словами, через те, що відповідної експертизи в Європі давно не було, деякі регуляторні вимоги були застарілими.

"Це буде майбутній шахтний комплекс і виробничий комплекс по заливці ракет FP-7 і FP-7.x та бустерів для Flamingo", - зазначила Ірина Терех.

Вона додала, що росіяни полюють на аналогічні заводи в Україні з метою їх знищення, тому Данія запропонувала безпечний майданчик для розміщення виробничих спроможностей компанії Fire Point, які закриватимуть потреби в твердому ракетному паливі як України, так і Європи.

"Відновлення даної спроможності на європейському континенті є дуже важливим. Це ще один шлях до нашої технологічної незалежності", - зазначила Ірина Терех.

Раніше СЕО та СТО Fire Point розповіла, що будівництво заводу оцінюється в понад 150 млн євро. Його вартість зросла після того, як виявилось, що придбане компанією приміщення не підходить для виробництва і вона змушена будувати нове.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, завод із твердого ракетного палива Fire Point будує у данському місті Войенс, що на півдні країни. Це перший випадок у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території.

Щоб Fire Point могла розпочати виробництво твердопаливного пального для ракет Flamingo данська влада усунула понад 20 законодавчих бар'єрів. 

Розміщення виробництва в Данії дозволить мінімізувати ризик можливого російського удару по підприємству. 

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Юлія Мельник

Війна в УкраїніТехнології
Ірина Терех
Fire Point
НАТО
Данія
Швеція
Україна