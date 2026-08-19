Стала відома вартість заводу з виробництва твердого ракетного палива для ракет Flamingo в Данії

Ракета "Фламінго" / сайт Fire Point

Вартість заводу з виробництва твердого ракетного палива для ракет Flamingo, який українська компанія Fire Point будує в Данії оцінюється в понад 150 млн євро. Про це під час пресконференції на виставці озброєння DALO Industry Days повідомила СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех, пише УНН.

"Наразі це дуже приблизно. Але початковий план був виконати весь проєкт у межах 50 мільйонів євро. Наразі вартість зросла до понад 150 мільйонів євро", - повідомила Ірина Терех.

За її словами, вартість зросла втричі після того, як стало зрозуміло, що перша будівля, яку купила компанія, не підійшла для розміщення виробництва твердого ракетного палива і вона була змушена будувати нове приміщення.

Ірина Терех також додала, що Fire Point вже виробляє ракетне паливо в Україні.

"Але коли справа дійшла до масштабування виробництва, з огляду на потребу в передбачуваній спроможності, розташованій у безпечному місці, ми обрали Данію, або, точніше, прийняли дуже щедре запрошення від Данії розмістити такий завод тут", - пояснила вона.

СЕО компанії Rocket Technology, яка є дочірнім підприємством Fire Point, В’ячеслав Бондарчук додав, що над проєктом працює 100 людей, з яких 15 – це керівництво та менеджмент, а решта – це підрядники. У майбутньому компанія планує найняти ще кілька сотень людей на адміністративні посади та в інженерну команду і на виробництво.

"Наша перша і головна мета – розвʼязати проблему, скажімо, спільну європейську проблему (…). І ми плануємо відкрити тут (у Данії – ред.) завод, який матиме величезну потужність для виробництва великої кількості твердого ракетного палива, спочатку для Fire Point. А також ми зможемо постачати й іншим компаніям", – зазначив Бондарчук.

За його словами, зараз завод перебуває на етапі будівництва. Компанія вже має всі необхідні дозволи для будівництва і початку виробництва твердого ракетного палива. Завод планують запустити до кінця 2027 року.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН завод із твердого ракетного палива Fire Point будує у данському місті Войенс, що на півдні країни. Це перший випадок у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території.

Щоб Fire Point могла розпочати виробництво твердопаливного пального для ракет Flamingo данська влада усунула понад 20 законодавчих бар'єрів.

Розміщення виробництва в Данії дозволить мінімізувати ризик можливого російського удару по підприємству.