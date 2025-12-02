Данія дозволила Україні створити військове виробництво на своїй території – вперше в НАТО

У місті Войенс на півдні Данії розпочато підготовку до будівництва заводу з виробництва ракетного палива для України. Цей крок став першим випадком у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Міністр економіки Данії Мортен Бьодсков, бургомистр Мадс Скау та директор данського відділення української компанії Fire Point В’ячеслав Бондарчук символічно вкопали лопати на місці майбутнього заводу. Об’єкт розташовується поблизу авіабази Скрудструп, і на ньому планується виробляти тверде ракетне паливо військового призначення.

Для посилення взаємодії: Генпрокурор Кравченко запропонував послу Данії провести спільну зустріч із представниками данського бізнесу в Україні

Розміщення виробництва в Данії дозволить мінімізувати ризик можливого російського удару по підприємству. Завод очікується до запуску у 2026 році.

Разом із тим проєкт викликає занепокоєння у місцевих жителів: данські ЗМІ повідомляють, що вони хвилюються через безпеку та потенційну диверсійну загрозу з боку росії.

Данія виділяє для України новий пакет військової допомоги: що він передбачає