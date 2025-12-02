$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 23096 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:33 • 23198 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 17690 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 19210 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 52349 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49839 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 59445 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50275 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45939 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Данія дозволила Україні створити військове виробництво на своїй території – вперше в НАТО

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Данія вперше в НАТО дозволила українському підприємству Fire Point розмістити виробництво ракетного палива на своїй території. Завод у Войенсі, поблизу авіабази Скрудструп, має запрацювати у 2026 році.

У місті Войенс на півдні Данії розпочато підготовку до будівництва заводу з виробництва ракетного палива для України. Цей крок став першим випадком у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Міністр економіки Данії Мортен Бьодсков, бургомистр Мадс Скау та директор данського відділення української компанії Fire Point В’ячеслав Бондарчук символічно вкопали лопати на місці майбутнього заводу. Об’єкт розташовується поблизу авіабази Скрудструп, і на ньому планується виробляти тверде ракетне паливо військового призначення.

Для посилення взаємодії: Генпрокурор Кравченко запропонував послу Данії провести спільну зустріч із представниками данського бізнесу в Україні24.11.25, 14:30 • 2408 переглядiв

Розміщення виробництва в Данії дозволить мінімізувати ризик можливого російського удару по підприємству. Завод очікується до запуску у 2026 році.

Разом із тим проєкт викликає занепокоєння у місцевих жителів: данські ЗМІ повідомляють, що вони хвилюються через безпеку та потенційну диверсійну загрозу з боку росії.

Данія виділяє для України новий пакет військової допомоги: що він передбачає11.11.25, 22:48 • 4377 переглядiв

Степан Гафтко

